Ania Lewandowska w świątecznym wydaniu!

Anna Lewandowska uwielbia święta bożego narodzenia. Zawsze czeka na ten niezwykły, rodzinny czas w roku, a jej dom nabiera wtedy świątecznego klimatu. Ona sama także też lubi wtedy zakładać świąteczne swetry, by lepiej poczuć magię świąt.

W tym roku także już pojawiają się zdjęcia na profilu Ani, gdzie nie brakuje światełek, choinki i innych bożonarodzeniowych akcentów.



Tym razem trenerka fitness zaskoczyła fanów pytaniem o prezenty:

"Kto odlicza dni do świąt? Napiszcie, jakie zdrowe prezenty wybraliście dla swoich bliskich? Wiem, że sporo osób zostawiło ten temat na ostatnią chwilę. Zainspirujmy się nawzajem" - napisała Ania Lewandowska, pozując do zdjęcia, siedząc na kanapie.



Wiele osób zwróciło uwagę na zdjęciu nie tylko na światełka, leżące na kanapie obok Ani, ale także na nią samą.



Żona Roberta Lewandowskiego kusi ze zdjęcia nogami, które wystają spod swetra. Do tego Ania założyła tylko świąteczne, czerwone skarpety, co tylko podgrzało atmosferę!



Fani chętnie odpowiadali w komentarzach na pytanie Anny, ale także docenili to, jak pięknie wygląda. Widać, że świąteczna gorączka służy gwieździe!

