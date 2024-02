Ewa Wachowicz gotowa na wiosnę. Patrzcie tylko, co założyła

Ewa Wachowicz pochwaliła się na Instagramie nagraniami do spotu promującego wiosenną ramówkę Polsatu. Od gwiazdy trudno oderwać wzrok – a to za sprawą klasycznej stylizacji. „Ewa to jest prawdziwa wiosna” – komplementują fani.