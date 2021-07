Wakacje Ani i Roberta Lewandowskich

Anna Lewandowska bardzo wspierała, jak zawsze, swojego męża podczas jego udziału w Mistrzostwach Euro 2020. Niestety, polskiej reprezentacji nie udało się zdobyć szturmem boiska.



W ramach pocieszenia Lewandowscy wraz ze swoimi dziećmi udali się na długie wakacje, by odpocząć po trudnym udziale w Euro 2020.



Para często podróżuje, ale tym razem Ania i Robert Lewandowscy wybrali się do Włoch, które uwielbiają. Spędzają ze sobą dużo czasu, odpoczywają na plaży lub na luksusowym jachcie.



Nadrabiają także stracony czas, kiedy Robert musiał więcej trenować przed Euro 2020. Teraz Lewandowscy randkują i zostawiają dzieci pod dobrą opieką.



Patrząc na ich życie we Włoszech można im tylko pozazdrościć. Z pewnością wrócą z urlopu wypoczęci i pełni sił do pracy.



Zdjęcie Anna Lewandowska pokazała luksusowy jacht, którym podróżują we Włoszech razem z Robertem /screen /Instagram

