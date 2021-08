Anna Lewandowska pokazała stylizację z urodzin. Fanki już ją w niej widziały!

Anna Lewandowska na każdym kroku powtarza jak dumna jest ze swojego męża i trwa u jego boku, wspierając go podczas najważniejszych momentów w życiu. Nie mogło jej więc zabraknąć na ostatnich urodzinach Roberta, które ten obchodził wyjątkowo hucznie.

Robert Lewandowski wyprawił swoją imprezę urodzinową w położonym w centrum Warszawy klubie. Obok wspomnianych wcześniej gości na wydarzeniu pojawiły się takie polskie gwiazdy jak Zofia Zborowska z mężem Andrzejem Wroną, Zofia Ślotała i Kamil Haidar czy Agnieszka i Jakub Wesołowscy. Dziś wszyscy mówią jednak o żonie piłkarza i jej zachwycającej kreacji.

Anna Lewandowska wystąpiła w czarnej, krótkiej sukience, która zaskakuje asymetrycznym krojem i odważnym wycięciem na plecach. Do sukienki gwiazda dobrała delikatne sandałki, czarną, klasyczną marynarkę i markową, zieloną torebkę. Później zdecydowała się także na masywne, czarne kozaki na płaskim obcasie. Kreacja dość mocno podkreśliła idealną sylwetkę trenerki, mocno wyrzeźbione plecy i zgrabne nogi. To jednak nie jedyny powód, dla którego dziś jest o niej głośno!





Anna Lewandowska pokazała sukienkę z urodzin. Założyła ją nie pierwszy raz!

Klasyczna, ale nie pozbawiona seksapilu sukienka Lewandowskiej jest już jej fankom dobrze znana! Żona Roberta Lewandowskiego miała ją już bowiem na sobie podczas niedawnych wakacji na Majorce. Wtedy pozowała w niej na tle dużego lustra, eksponując szczupłe, opalone nogi. Uzupełnieniem tej letniej, pełnej luzu stylizacji były niebieskie japonki, zaplatane wokół kostki i dyskretna biżuteria.

Czarna sukienka, która skradła serce Anny Lewandowskiej to projekt marki Jacquemus, za który trzeba zapłacić ponad 2 tysiące złotych. Nic dziwnego, że trenerka nie traktuje jej jak jednorazowy gadżet i bez wątpienia jeszcze nieraz zobaczymy ją w tej modowej odsłonie.



Anna Lewandowska to nie jedyna gwiazda, która wielokrotnie sięga po te same kreacje. Zgodnie z zasadą "zero waste" ubierają się takie słynne kobiety jak księżna Kate, a w Polsce Olga Bołądź, Grażyna Torbicka czy Magdalena Boczarska. Trzymamy kciuki za ten modny trend!

