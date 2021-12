Anna Lewandowska i jej szczere wyznanie

Anna Lewandowska jest szczęśliwą żoną Roberta Lewandowskiego i matką dwóch wspaniałych córek - Klary i Laury. Dodatkowo trenerka nie narzeka na stan konta bankowego i cieszy się spokojnym, pełnym sukcesów, życiem.

Daphne Joy zachwyciła kreacją! Podkreśliła kobiece kształty

​Sting zdradził swój sposób na płaski brzuch. Zachęca fanów do wspólnych ćwiczeń!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje urodziny!

Julia Sara z "Projekt Lady" imprezuje z Izabelą Kisio - Skorupą Jednak nie zawsze nad jej głową świeci słońce. Swego czasu zarzucano Ani sztuczność i brak pokazywania normalnego życia w mediach społecznościowych, a jedynie wyidealizowane zdjęcia.

Trenerka dlatego postanowiła od czasu do czasu dzielić się ze swoimi fanami również gorszymi chwilami i swoimi słabościami.



Właśnie teraz przyszedł taki moment i Ania opublikowała w swoich mediach zdjęcie, na których ma lekko opuchnięte oczy i niezbyt zadowoloną minę.



Pod zdjęciem znalazł się obszerny wpis, w którym gwiazda wyjaśnia, że nie wszystko jest u niej tak, jak powinno być.



"Mam dzisiaj trudny dzień. Targają mną różne emocje, ale nie chcę ich ukrywać. Instagram to zwykle ładne obrazki. Sama też staram się dzielić tutaj przede wszystkim pozytywnymi elementami swojego życia, ale dziś czuję się po prostu zmęczona. Jestem zmęczona grudniem, tym całym rokiem, ilością obowiązków, no i presją, którą często wywieram sama na siebie. Chyba się starzeję" - zaczęła swój wywód Ania Lewandowska.

Reklama

Dalej zaczęła rozważać, czy przypadkiem nie wzięła zbyt wiele obowiązków na swoje barki. Zauważyła także, że nie tylko ona, ale zwyczajnie wiele ludzi, wymaga od siebie za dużo. Postanowiła również, że chce to zmienić w nowym roku i do takiej zmiany zachęciła także swoich fanów.





Anna Lewandowska może liczyć na przyjaciół. Zofia Zborowska zabrała głos

W komentarzach posypały się słowa wsparcia nie tylko od fanów, ale także od koleżanek z branży, głos zabrała Zofia Zborowska, która sama niedawno została mamą i właśnie do tego odniosła się w swojej wypowiedzi:



"Ja za to chciałam Ci podziękować za rogi renifera bo sprawiły dziś ze Nadziejka pierwszy raz chichrała się jak szalona. Zrobiło mi to dzień, buziaki!" - napisała, ciesząc się ze szczęścia swojej córki i jednocześnie starając się podnieść na duchu przyjaciółkę.



Takie wsparcie z pewnością doceniła sama Ania i teraz spróbuje bardziej skupić się na sobie i odnaleźć balans w swoim życiu.

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Od baby bluesa do depresji Interia.tv

***

Zobacz również:



Schreiber odpowie za wpis sprzed lat? Jest zgłoszenie do prokuratury



"Królowa życia" upokorzona. "Wolał tłustą Niemkę, pokazałam mu drzwi"