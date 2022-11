Kim jest Anna Markowska?

Anna Markowska zyskała rozpoznawalność kilka lat temu dzięki udziałowi w 7. edycji programu "Top Model". Wówczas przekonała do siebie jurorów i widzów nie tylko swoją urodą i umiejętnościami, ale również wzruszającą historią. Anna Markowska w przeszłości poważnie chorowała. Wygrała walkę z nowotworem złośliwym, przeszła długą rehabilitację i wróciła do normalnego funkcjonowania. Dziś jest w świetnej kondycji - spełnia się zawodowo i czerpie z życia całymi garściami.

Anna Markowska nie wygrała 7. edycji "Top Model". Program pomógł jej jednak zdobyć sympatię widzów. To dzięki show rozwinęła skrzydła, zrobiła karierę w modelingu i stała się influencerką. 27-latka dziś aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 391 tys. użytkowników. Takie zasięgi robią wrażenie i wiążą się z intratnymi propozycjami współpracy.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Wojewódzki pokazał nową miłość. To młodziutka modelka!

Tak Anna Markowska poznała Kubę Wojewódzkiego. "Zabawna historia"

Jakiś czas temu Kuba Wojewódzki i Anna Markowska przyszli razem na premierę spektaklu "Bliżej" w teatrze 6. Piętro. Media wówczas zaczęły spekulować o charakterze łączącej tych dwoje relacji. Niedawno na instagramowym profilu dziennikarza TVN pojawiło się też zdjęcie uczestniczki "Top Model". Markowska zapozowała na tle tablicy jednej z warszawskich ulic - jej nazwa nie była bez znaczenia. Była to bowiem ulica Wojewódzka. Wiele osób zinterpretowało zabawny kadr jako potwierdzenie związku Markowskiej i Wojewódzkiego.

Modelka w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Markowska oficjalnie potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim. Zapytana o to, jak poznała gwiazdora, orzekła, że "była to zabawna historia".

Kuba do mnie napisał w sprawie jakiegoś tam biznesu. Ja po prostu się wstydziłam i nie odpisałam mu przez kolejne pół roku. Pomyślałam, że boję się tego świata, pomyślałam, że wielki świat może nie jest dla mnie. Natomiast po pół roku szczęśliwie gdzieś się spotkaliśmy i po prostu poczułam, że spotkałam przyjaciela, który wrócił po długim czasie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Kuba Wojewódzki znów zakochany? Pojawił się na imprezie ze znaną modelką

Uczestnika 7. edycji "Top Model" zaznaczyła, że gdy poznała Kubę Wojewódzkiego była w związku z poprzednim partnerem. Ze względu na inne zobowiązania postanowiła jedynie przyjaźnić się z gwiazdą TVN. Ich relacja po półtora roku znajomości przerodziła się w "coś więcej".

Tak dobrze mi się z nim rozmawiało, zaprzyjaźniliśmy się. Kuba był moim przyjacielem po prostu. Wtedy nie spotykaliśmy się zbyt często, bo ja byłam w związku i czasami tylko do siebie dzwoniliśmy. No i po jakimś czasie byliśmy razem.

Anna Markowska zdradziła również, co ceni w Kubie Wojewódzkim. Zaznaczyła, że dziennikarz prywatnie jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który "kocha czerpać z natury to, co najfajniejsze" i "znajduje radość w zwykłych, prostych rzeczach".

Kuba emocjonalnie jest bardzo podobny do mnie zaznaczyła Markowska.

Zobacz również: Wszyscy mówili, że Kuba Wojewódzki z nią chodzi. Anna Markowska w końcu ujawniła prawdę