Anna Mucha we Francji

Anna Mucha kocha luksus, więc nie dziwi fakt, że wraz ze swoim ukochanym, Jakubem Wonsem, wybrali się na ekskluzywny urlop do Francji.

Gwiazda serialu "M jak miłość" z chęcią relacjonuje swoje podróże, co stało się i tym razem.



Drogie restauracje, wykwintne jedzenie, muzea i zwiedzanie, to niejedyne rozrywki, na które pozwala sobie Ania.



Na jej profilu w mediach społecznościowych właśnie pojawiło się zdjęciem, gdzie niczym małe dziecko doskonale bawi się na karuzeli.



To, co przyciąga uwagę na zdjęciu, to obłędne nogi aktorki. Anna często je eksponuje, zdając sobie sprawę z tego, że ta część ciała jest jej atutem.



"Na karuzeli życia" - napisała krótko Anna Mucha pod zdjęciem.

Fani w komentarzach nie kryli zachwytu jej wyglądem i nie szczędzili jej z tego powodu komplementów.

Ciekawe, czym jeszcze zaskoczy swoich obserwatorów Ania, która uwielbia podnieść temperaturę pikantnymi zdjęciami.



