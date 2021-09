Anna Mucha zabrała głos w ważnej sprawie

Anna Mucha już niejednokrotnie podnosiła ciśnienie swoim fanom, publikując zdjęcia, gdzie pokazuje nieco więcej ciała.

Gwiazda serialu "M jak miłość" jest świadoma tego, że jest piękną kobietą i nieraz wykorzystuje ten fakt, by przyciągnąć uwagę mediów.



Często robi to bez specjalnego powodu, ale tym razem opublikowała zdjęcie w skąpym bikini, do którego pozuje na bajecznej plaży i miała ku temu cel.



" czy wiecie, ze trzeci tydzień września to wielka akcja Sprzątania Świata ? #cleanuptheworld Mam takie zdjęcia z każdej bodaj plaży (od kilku lat), niektórzy nawet trochę marudzą, ze romantyczne spacery po plaży w promieniach zachodzącego słońca są ze mną niemożliwe, bo zawsze wracam z jakimś łupami. Mam podobne zdjęcia z lasów (choć wtedy zwykle bywam bardziej ubrana). Sprzątanie plaż, lasów, okolic jezior. Sprzątanie na spacerach… bardzo zachęcam! Cudowne uczucie ! I jakże potrzebne. A na początek można tez zacząć od sprzątnięcia swojej ulicy, podwórka, czy okolicy… bo tu każdy gest ma znaczenie. I proszę pamiętajcie o segregowaniu śmieci, a zwłaszcza elektrośmieci" - zaapelowała do fanów Anna Mucha.

Trzeba przyznać, że temat zanieczyszczonej planety jest niezwykle ważny i coraz częściej poruszany przez gwiazdy. Ze swojej walki o ekologię znane są chociażby Kinga Rusin, czy Maja Ostaszewska.



Jak widać, Ani także bliska jest natura, o którą stara się dbać, nawet wypoczywając na wakacjach na rajskiej plaży.

