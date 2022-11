Spis treści: 01 Stylowa Anna Popek

Jeszcze niedawno Anna Popek raczyła fanów zdjęciami z egzotycznych wakacji. Stylizacje, które prezentowała w Maroku mogły przyprawić o zawrót głowy. Dziennikarka TVP chętnie eksponowała figurę na tle zapierających dech widoków. Nadszedł jednak czas, by wrócić do Polski i swoich zawodowych obowiązków.

Instagram Post Rozwiń

A to dla dziennikarki kolejne pole do popisu, by prezentować kolejne stylizacje. Anna Popek nie zawiodła - widzom zaprezentowała się już m.in. w czerwonej ołówkowej spódnicy.

- Kochani, wczesne poranki mają swój urok, gdy wiem, że spotkam się z Wami - napisała. Fani nie zawiedli, a w odpowiedzi pojawiło się wiele komplementów. Jedna z obserwatorem - w nawiązaniu do "marokańskiej przygody" gwiazdy TVP - nazwała ją nawet "księżniczką pustyni".

Instagram Post Rozwiń

Anna Popek na swoim koncie ma wiele udanych stylizacji. Nie tak dawno prawdziwą furorę zrobiła w sukience pensjonarki podczas Gali French Touch 2022. Dziennikarka to idealny przykład na to, że dojrzałe kobiety nie muszą zapominać o soczystych kolorach i zabawie trendami. Dlatego też jej Instagram jest prawdziwą skarbnicą modowych inspiracji.

Na najnowszym zdjęciu Anna Popek postanowiła życzyć swoim fanom "słodkich snów". W jakże stylowym wydaniu! Elegancka dziennikarka zaprezentowała się w czarnej bluzce z kokardą, która wyeksponowała jej dekolt. Usta pomalowała czerwoną szminką. Dopełnieniem stylizacji są kolczyki - perły. 54-letnia dziennikarka zachwyca!

Instagram Post Rozwiń

Pod postem dziennikarki posypały się komplementy.

"Piękna, cudowna, zjawiskowa, elegancka kobieta", "Wspaniale wyglądasz", "Anioł", "Stylóweczka ogień"to tylko niektóre z komentarzy fanów dziennikarki.

