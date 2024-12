Prezenterka dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. To właśnie jej profil jest prawdziwą skarbnicą modowych inspiracji. Anna Popek dba o to, by każdy jej look był perfekcyjny. W jej garderobie królują garnitury, podkreślające sylwetkę sukienki, szpilki, swetry w pastelowych kolorach. Prezenterka uwielbia również sukienki i spódnice o długości mini, które eksponują jej zgrabne nogi.