Ewa Wachowicz postawiła na prosty zestaw, w którym główną rolę odgrywał błysk. Uwagę zwraca przede wszystkim srebrna, cekinowa spódnica maxi. Gwiazda zestawiła ją z białym swetrem z nadrukiem srebrnej kokardy. Świąteczny zestaw uzupełniła białymi szpilkami. Trzeba przyznać, że to stylizacją wręcz idealna na świąteczny czas (i nie tylko!).

Tym samym Wachowicz udowadnia, że na specjalne okazje wcale nie trzeba stawiać wyłącznie na ubrania w czarnym, szarym czy granatowym kolorze. Co więcej, cekiny pasują kobietom w każdym wieku! A kiedy je nosić, jak nie teraz, gdy świąteczny sezon wystartował na dobre?

Cekinowa spódnica o długości maxi z pewnością nieco "odświeży" zimowy look. To prawdziwa perełka, która doda naszym stylizacjom blasku. Chociaż uchodzi za dość ekstrawagancką i rzucającą się w oczy, tak naprawdę można przy jej udziale stworzyć nie tylko eleganckie, ale nawet i casualowe zestawienia. Jeśli jednak nie chcemy przesadzać i nasza przygoda z cekinami dopiero się rozpoczyna, warto skorzystać z kilku wskazówek.

Ewa Wachowicz w swojej stylizacji co prawda postawiła na błysk, ale cekinowa spódnica nie ma tu żadnej konkurencji. Gwiazda postawiła na prostotę - tutaj jasne jest, że to wspomniany element garderoby odgrywa główną rolę. Koniec i kropka. Dlatego też cekinową spódnicę maxi możesz zestawić z ciepłym swetrem. Najlepiej, by był jednokolorowy. Tutaj sprawdzi się również biała koszula, czarny golf, a nawet T-shirt.