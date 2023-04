Anna Popek znów zachwyca długimi nogami. Fani komentują na potęgę

Nasi przodkowie musieli być bardzo pracowici, bo żeby nic nie robić w jednym dniu w tygodniu trzeba go było specjalnie nazywać - niedziela czyli nie działaj, nie pracuj, odpocznij. Tak jest tylko w językach słowiańskich. Wiec gdy przychodzi niedziela, choćby mnie korciło, staram się robić tylko to, co jest absolutnie konieczne czyli właściwie nic nie robić. I takie siedzenie i nic nierobienie tego dnia tygodnia bardzo mi odpowiada. A Wam?