O batalii Anny Samusionek i Krzysztofa Zubera o córkę było swego czasu bardzo głośno. Na szczęście, aktorka ma teraz dobry kontakt z, dorosłą już, Angeliką.

Zdjęcie Anna Samusionek ma teraz dobry kontakt z córką /Artur Zawadzki /Reporter

Samusionek jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej. Na początku kariery była przede wszystkim aktorką teatralną, świetnie radziła sobie na scenie. Rozpoznawalność zapewniły jej role w "Matkach, żonach i kochankach", "Plebanii" czy "Miasteczku". Do dziś wciela się w postać Zdybickiej w serialu "Na Wspólnej".

Reklama

Pierwszym mężem aktorki był Paweł Burczyk. Jej małżeństwo z przedsiębiorcą Krzysztofem Zuberem trwało natomiast 3 lata (2002-2005). Owocem związku jest, 18-letnia dziś, córka Angelika.

Z powodu konfliktu rodziców o opiekę, dziewczynka przeszła przez piekło: trafiła do domu dziecka, a potem do rodziny zastępczej. To z Samusionek media zrobiły czarną owcę i rozpisywały się o tym, że Angelika chce mieszkać z ojcem. Tak też się ostatecznie stało.

Na szczęście dziś miedzy Angeliką i jej mamą panuje zgoda, a na instagramowym profilu tej drugiej zaroiło się od wspólnych zdjęć z przeszłości.

Musimy przyznać, że córka Samusionek wyrosła na przepiękną dziewczynę, a jej zdjęcia naprawdę robią wrażenie! Myślicie, że pójdzie w ślady znanej mamy?

Zdjęcie Anna Samusionek i Krzysztof Zuber byli małżeństwem przez trzy lata / Maciej Kosycarz / Reporter