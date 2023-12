Anna Starmach ma go już w swojej szafie. To hit tego sezonu

Anna Starmach zachwyca nie tylko w kuchni. Gwiazda zapozowała właśnie z jednym z najmodniejszych płaszczy tego sezonu, lansując gorący trend. Podobne okrycie tej zimy powinno znaleźć się w szafie każdej kobiety. Jest nie tylko miękkie i ciepłe, ale wyjątkowo modne.

