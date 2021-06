Anna Wendzikowska pokazała się w bikini! Zachwyca figurą!

"Ćwiczę w domu, codziennie rano i wieczorem, zwykle nie mam na to dużo czasu, bo dzieci, bo praca, ale choćbym miała tylko 15 minut, to najważniejsza dla mnie jest ta rutyna i regularność, praktycznie nie jem mięsa i w ogóle dbam o to, co jem. Dużo warzyw i owoców, dużo soków, dużo wody" - napisała Anna Wendzikowska na swoim Instagramie.