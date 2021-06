Anne Lindfjeld urodziła się w 1981 roku w Haderslev w Danii i tam dorastała. Później przeniosła się do Kopenhagi, gdzie mieszka zresztą po dzień dzisiejszy. W 2004 roku rozpoczęła karierę modelki i zaczęła pozować dla Suicide Girls, chwilę później gościła już na okładkach takich pism jak "Tatoo", "Tatoo Energy" czy "Skin Deep".



Anne Lindfjeld pojawiła się w kilku teledyskach duńskich zespołów, do współpracy zaprosiła ją również kapela Bring Me The Horizon. Modelka pin-up znana jest zresztą z zamiłowania do muzyki, nic więc dziwnego, że zaproponowano jej rolę prezenterki w duńskiej telewizji MTV. W 2008 roku trafiła również na karty Playboy'a.



Instagram Post

Anne Lindfjeld chwali się pośladkami

Anne Lindfjeld jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci, jej młodszy synek ma zaledwie kilka lat, a modelka już zachwyca perfekcyjną figurą. Początki nie były jednak łatwe, a Anne relacjonowała na Instagramie swój wielomiesięczny powrót do formy sprzed porodu. Modelka skupiła się na ciężkim treningu siłowym, pokochała ciężary i dziś chwali się w sieci swoimi kształtami.

Instagram Post

Instagram Post

Anne Lindfjeld nie wstydzi się nagości i chętnie bierze udział w odważnych, rozbieranych sesjach. Na jej Instagramie nie brakuje zdjęć w skąpej bieliźnie, która eksponuje jej biust, płaski brzuch i jędrne, wyćwiczone pośladki. Aż trudno uwierzyć, że modelka skończyła już czterdziestkę, prawda?





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***



