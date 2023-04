Spis treści: 01 Ashley Graham: "Kocham swoje ciało i duszę"

02 Ashley Graham pręży ciało w bikini. Fani pod wrażeniem

Ashley Graham od wielu lat stanowi inspirację dla kobiet. 35-latka udowadnia, że kobieta w każdym rozmiarze może czuć się piękna i seksowna. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że dobrze czuje się w swoim ciele i to, jak wygląda, jest jej wyobrażeniem o kobiecości.

Graham słynie z promocji ruchu body positive i chce pokazać, że kobiece ciało może być piękne w każdym rozmiarze. Jest aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 20 mln osób. Modelka chętnie publikuje zdjęcia w obcisłych kreacjach czy strojach kąpielowych.

Ashley Graham: "Kocham swoje ciało i duszę"

Zdjęcie Ashley Graham znów eksponuje ciało. Nowe zdjęcia modelki wzbudziły zachwyt / Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com/Ea / East News

Modelka była pierwszą kobietą w większym rozmiarze, która znalazła się na okładce "Sports Illustrated".

Jestem dumna, że należę do kobiet w rozmiarze plus. Kocham swoje ciało i duszę

- powiedziała niegdyś w wywiadzie dla "Cosmopolitan". W innym wspominała, że wcześniej "wielokrotnie słyszała, że jest za gruba, nie mieści się w jeansy i nie nadaje się na okładkę".

Trzy lata temu modelka przygotowała program ćwiczeń "Thank Bod Challenge With Ashley Graham", którym chciała zachęcić do aktywności fizycznej i pokazać, że jest ona dostępna dla wszystkich.

Początkiem 2022 roku modelka urodziła bliźniaki i od początku nie miała zamiaru ukrywać swojego ciała po ciąży. Wcześniej walczyła o to, by w mediach społecznościowych prezentowany był prawdziwy obraz macierzyństwa. Gdy była w ciąży, publikowała zdjęcia, na których pokazywała zmiany zachodzące w jej ciele.

Ashley Graham pręży ciało w bikini. Fani pod wrażeniem

Modelka za każdym razem stara się przekonać, że piękno nie ma rozmiaru. Na Instagramie podzieliła się serią zdjęć prezentujących kulisy sesji zdjęciowej. Ashley Graham pręży ciało w bikini na tle rajskiej scenerii Meksyku.

Modelka zaprezentowała się w błękitnym i pomarańczowym stroju dwuczęściowym oraz jednoczęściowym, czarnym kostiumie. Gwiazda wije się w zmysłowych pozach i dumnie eksponuje swoje kształty.

W sekcji komentarzy posypały się komplementy.

"Jesteś zjawiskowa", "Kobieta może wszystko! Przekonałaś mnie", "Seksowna", Wyglądasz genialnie" - pisali internauci.

