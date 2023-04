Jessica Simpson to amerykańska wokalistka, której szczyt kariery przypadł na lata 2001-2006. Gwiazda wylansowała wtedy kilka wpadających w ucho hitów, ale obecnie znana jest głównie z projektowania ubrań oraz swojej działalności na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 6,2 miliona fanów. Simpson regularnie dzieli się tam z nimi fotkami i filmikami z zawodowego i prywatnego życia. Największe emocje budzi jednak wciąż jej waga i figura!

Jessica Simpson latami walczyła z nadwagą. Ważyła nawet 117 kilogramów

Khloe Kardashian w ogniu krytyki. Fani twierdzą, że przesadziła z retuszem

Patrycja Markowska w prześwitującym body. Co za figura!

Marzena Rogalska wygląda na swój wiek? Nie zgadniesz, ile kończy lat!

40-letnia Imogen Thomas kusi w skąpym bikini. Burza w komentarzach Jessica Simpson przez wiele lat walczyła na zmianę ze sporą nadwagą jak i wychudzonym, niezdrowym wyglądem. Gwiazda wielokrotnie oskarżana była o zaburzenia odżywiania i nigdy nie ukrywała, że walka o szczupłą sylwetkę kosztowała ją sporo. W 2009 roku musiała zmierzyć się z ogromnym hejtem po tym, jak została sfotografowana w spodniach „mom jeans” z wysokim stanem. W kolejnych latach robiła wszystko, by ta niezdrowa fascynacja jej figurą jeszcze mocniej jej nie dotknęła. W najgorszych momentach wokalistka ważyła już nawet 117 kilogramów i miesiącami nie wchodziła na wagę, by chronić swoją psychikę.

Zdjęcie Jessica Simpson podczas słynnego koncertu w 2009 roku / Ralph Notaro / East News

Wszystko wskazuje jednak na to, że Jessica Simpson znalazła już wagę idealną, bo sporo schudła i od dłuższego czasu wrzuca na Instagrama fotki w kusych strojach bikini i opiętych kreacjach. Gwiazda zrzuciła ponad 40 kilogramów, jedząc trzy główne posiłki dziennie plus dwie przekąski np. migdały. Od czasu do czasu pozwalała sobie także na drobne grzeszki jedzeniowe, by dieta nie była zbyt restrykcyjna. Dziś może się pochwalić bardzo szczupłą sylwetką, ale fani martwią się, że teraz jest za chuda!

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Jessica Simpson jest coraz chudsza?

Jessica Simpson wrzuciła na Instagrama fotkę w czarnej, długiej sukni na jedno ramiączko. Dopełnieniem stylizacji były długie, rozpuszczone włosy i mocna biżuteria. Kreacja doskonale podkreśliła idealną sylwetkę wokalistki, choć trzeba przyznać, że wygląda ona jeszcze szczuplej niż na poprzednich fotkach!

Instagram Post Rozwiń

Fani zauważyli jednak, że Simpson wygląda na szczęśliwą i najgorszy psychicznie czas ma już raczej za sobą. Trzymamy kciuki, by faktycznie tak było!

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Mandaryna z partnerem na gali. Zaliczyła modową wpadkę?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Torzewski o raku: Bliscy przeżywają bardziej, a nikt się nimi nie opiekuje. "Zdanowicz pomiędzy wersami" INTERIA.PL