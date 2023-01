Ashley Graham eksponuje krągłości. Fani: „Nie przestawaj nas uczyć samoakceptacji”

Gwiazdy

Ashley Graham eksponuje krągłości w stroju kąpielowym. Znana modelka plus size opublikowała na Instagramie serię zdjęć z wakacji. Fani pospieszyli z komplementami. „Nigdy nie przestawaj uczyć innych miłości do swoich ciał”, „Potrzeba więcej takich kobiet”. Niektórzy dopytywali również o to, jak modelce udało się zrzucić ostatnio kilka kilogramów.

Zdjęcie Ashley Graham znów eksponuje ciało. Nowe zdjęcia modelki wzbudziły zachwyt / Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com/Ea / East News