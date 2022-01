Ashley James pochwaliła się metamorfozą. Ciężko na to pracowała

Ashley James to 34-letnia celebrytka, która zaistniała w show-biznesie dzięki "Made in Chelsea". Dziś spełnia się jako kochająca mama i influencerka.

Nie da się ukryć, że gwiazda, a raczej jej ciało, bardzo zmieniło się po przyjściu na świat małego Alfie'go. Ashley nigdy tego nie ukrywała, wręcz przeciwnie, szczerze pokazywała zdjęcia bez retuszu, na których prezentowała swoje kształty. Jednak także przed zajściem w ciążę gwiazda miała problem z odpowiednią wagą.



Jednak z biegiem czasu postanowiła wrócić do formy sprzed ciąży i dziś rezultaty ciężkiej pracy James wprawiają innych w osłupienie. Zdziwienia fanów nie brakowało także teraz, gdy Ashley James porównała ze sobą dwa zdjęcia - jedno z 2019 roku i drugie z chwili obecnej.



Narodziny synka zmieniły życie Ashley James

Różnica między zdjęciami zrobiła ogromne wrażenie na internautach. Patrząc na te dwa zdjęcia, trudno uwierzyć w to, że na obydwu fotografiach jest Ashley.



Gwiazda wyznała, że to właśnie w 2019 roku była w najgorszej formie w swoim życiu, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W 2021 roku powitała na świecie synka i to on sprawił, że celebrytka zapragnęła zawalczyć o zdrowszą wersję siebie.



Dziś cieszy się swoim sukcesem, a przede wszystkim zdrowym ciałem. Fani widząc jej radość, nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.

