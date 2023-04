Ashley Roberts jest amerykańską piosenkarką, tancerką, modelką oraz prezenterką telewizyjną. 41-letnia dziś gwiazda znana jest jednak przede wszystkim z występów w zespole The Pussycat Dolls, z którym koncertowała w latach 2003 - 2010.

Ashley Roberts: życie prywatne

Ashley Roberts po ukończeniu szkoły na stałe przeniosła się do Los Angeles. Tam zagrała w kilku reklamach i teledyskach, by po sześciu miesiącach, w 2003 roku, trafić do The Pussycat Dolls. W 2010 roku, po siedmiu latach występów z girlsbandem, opuściła skład grupy, aby kontynuować solową karierę muzyczną. Wkrótce uruchomiła również linię własnej bielizny.

W 2013 roku gwiazda była jurorką brytyjskiej wersji programu "Dancing Ice", a w 2018 roku wzięła udział w brytyjskiej wersji formatu "Dancing with the Stars".

Ashley Robert na Instagramie. Pokazała gorące zdjęcia

Ashley Roberts niezmiennie znajduje się jednak w kręgu zainteresowań wielu osób na całym świecie. Gwiazdę śledzi na Instagramie ponad 700 tys. internautów spragnionych wiadomości na temat jej życia prywatnego.

41-latka chętnie dostarcza fanom kolejnych nowości na temat swojej prywatności. Systematycznie wrzuca również do sieci zdjęcia, na których pozuje w skąpych strojach, eksponując swoją idealną sylwetkę. Czas zdaje się dla niej zatrzymać. Gwiazda wręcz zachwyca idealnymi kształtami.

41-letnia gwiazda Pussycat Dolls pręży ciało w skąpym stroju kąpielowym. Co za kształty

Niedawno na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia, na których 41-letnia celebrytka pozuje w skąpym stroju kąpielowym na tle zachodzącego słońca. Fioletowa kreacja sporo odsłoniła, podkreślając jednocześnie wszelkie atuty sylwetki gwiazdy.

Fotografie mocno rozgrzały internautów, a w komentarzach zaroiło się od komplementów pod adresem gwiazdy. Jej fani nie mogą wyjść z podziwu nad idealnymi kształtami 41-latki. "Tylko ty wyglądasz tak dobrze w mokrych włosach", "Jesteś idealna!", "Prawdziwy ogień" - piszą.

