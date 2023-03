Chloe Ferry zaprezentowała wdzięki w skąpym bikini. Fani nie mogą wyjść z podziwu

Kim jest Chloe Ferry?

Chloe Ferry to pochodząca z Wielkiej Brytanii znana osobowość telewizyjną, która w świecie show-biznesu zaistniała głównie dzięki udziałowi w reality show Geordie Shore. W kolejnych latach występowała również w innych programach, dzięki czemu widzowie dość dobrze ją zapamiętali.

Dziś Chloe Ferry robi głównie karierę infuencerki i gwiazdy w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już 3,8 ml internautów, których ciągle przybywa. Celebrytka doskonale wie, jak przyciągnąć ich na swój profil.

Gorące zdjęcia Chloe Ferry z basenu. Pośladki na pierwszym planie

Ostatnio Chloe Ferry zamieściła w sieci zdjęcie, które rozpaliło internautów do czerwoności. Już niejednokrotnie zdarzało jej się publikować posty, na których pokazywała swoje ciało w skąpych strojach kąpielowych, jednak tym razem zaprezentowała to, co uważa za swój atut - a mianowicie krągłe pośladki. Założyła więc bikini z mocno wyciętymi stringami w kolorze niebieskim i zapozowała stojąc oraz siedząc w zjeżdżalni na basenie.

Na pierwszy plan rzuca się też ogromny tatuaż, który celebrytka od lat ma na jednym pośladku. Wydaje się być zachwycona basenowymi atrakcjami, a jeszcze bardziej możliwością zapozowania do zdjęcia.

Fani jak zawsze zachwycają się sylwetką Ferry, urodą i pochwalają jej styl bycia. W komentarzach, których pod postem jest cała masa piszą, że wygląda zachwycająco pięknie. Podzielacie ich zdanie?