Bartłomiej Topa zdradza, czy pokazałby ukochanej swój telefon

Aktor nie bałby się pokazać swojego telefonu ukochanej, ale nie wyobraża sobie czytania wiadomości, które ona dostaje. Co w przypadku wątpliwości? Szczera konfrontacja.

Zdjęcie Bartłomiej Topa uważa się za autentyczną osobę, która nie ma nic do ukrycia /Justyna Rojek /East News

Bartłomiej Topa i Anita Sokołowska spotkali się w czwartek relacji na żywo na Instagramie i rozmawiali o prywatności w związkach. Pretekstem był spektakl "Dobrze się kłamie", w którym oboje występują.

To adaptacja słynnego włoskiego hitu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" (film doczekał się także polskiego remake’u pt. "Nieznajomi"), opowiadającego o grupie przyjaciół, którzy podczas kolacji decydują się odczytywać wszystkie wiadomości, które do nich przychodzą. Jak szybko się okazuje - każdy z nich ma wiele do ukrycia, a na jaw wychodzą kolejne sekrety.

Bartek Topa wyjaśnił, że to aktualny temat, który dotyka wiele par. - Szczególnie kiedy jesteśmy w związkach i wchodzimy w rutynę, są dzieci, jesteśmy zagonieni, wciągają nas korporacje, szukamy czegoś nowego, co na nam nową energię - powiedział Topa i dodał, że to typowy problem wśród osób między 35 a 50 rokiem życia.

- Sam wiele razy dostawałem pytanie, czy mógłbym pokazać swój telefon albo oddać telefon swojej ukochanej (...). Tak, jestem autentyczny, nie mam nic do ukrycia, nie mam z tym problemu - stwierdził aktor. Wyjaśnił jednak, że mimo wszystko jest przeciwnikiem czytania cudzej korespondencji, a w razie podejrzeń poleca szczerą konfrontację

- Można powiedzieć: czuję się niefajnie z tym, że jesteś dłużej w telefonie, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy zaglądali w czyjś telefon. Każdy ma sferę intymności, swojej przestrzeni - dodał.

Zdaniem aktora to brak rozmowy w związku prowadzi do zdrad: - Ważne jest to, czego potrzebujemy od partnera i czy potrafimy o to poprosić, a jeśli nie, to zaczynamy historię z kimś innym.

