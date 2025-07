Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz zwiedzamy najciekawsze miejsce w województwie zachodniopomorskim. Ruszaj z nami w drogę!

Województwo zachodniopomorskie zadziwia różnorodnością

Plażowanie to niejedyna opcja na urlop w Zachodniopomorskiem Frauke Scholz / imageBROKER / Forum Agencja FORUM

Lato trwa w najlepsze. Wakacyjny wypoczynek jednoznacznie kojarzy się z pobytem nad morzem? Podczas szukania inspiracji na wyjazd warto wziąć pod uwagę ciągnące się kilometrami, malownicze plaże i urokliwe nadmorskie miejscowości, jakich w województwie zachodniopomorskim nie brakuje. Niezapomniane widoki i relaksujące dni spędzane na świeżym powietrzu - to masz jak w banku.

Trafisz do miejsc, gdzie historyczne zabytki splecione są z nowoczesnością kurortów dopasowanych do potrzeb turystów. Liczne szlaki piesze oraz ścieżki rowerowe będą odpowiadać miłośnikom aktywnego wypoczynku, dla których leżenie na złocistym piasku to za mało, by mówić o satysfakcjonującym urlopie. Bez trudu dotrzesz do parków narodowych i rezerwatów, które stanowią ostoję dzikich zwierząt i unikalnej przyrody. Chwyć za notes lub mapę, by zaznaczyć najciekawsze atrakcje w Zachodniopomorskiem.

Planujesz wakacje lub weekendowy wypad? Obierz kurs na Pomorze Zachodnie 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze miejscowości nadmorskie

Wakacje nad polskim morzem to okazja nie tylko do opalania, schrupania gofra i kąpieli w Bałtyku. To również szansa na zobaczenie ciekawych miejsc, które coraz częściej przyciągają nie tylko naszych rodaków, ale i zagranicznych turystów. W województwie zachodniopomorskim nie brakuje miejsc wartych odwiedzenia. Stają się idealnymi kierunkami zarówno na jednodniową wycieczkę, jak i dłuższy urlop.

Świnoujście

Plaża w Świnoujściu BARTLOMIEJ KUDOWICZ / FORUM Agencja FORUM

Właśnie tutaj odwiedzić można najwyższą latarnię morską w Polsce, której wysokość to prawie 68 m. Świnoujście to miasto rekordów, ponieważ szacuje się, że zlokalizowana tu plaża jest najszersza w całym kraju. Z pocztówek albo instagramowych zdjęć kojarzysz ujęcia charakterystycznego wiatraka? To Stawa Młyny - jedna z wizytówek miasta. Ciekawym sposobem na spędzenie czasu jest również przechadzka Promenadą Transgraniczną.

Ten pejzaż ze Świnoujścia możesz kojarzyć z widokówek. Czas zobaczyć go na własne oczy 123RF/PICSEL

Kołobrzeg

Oto jedno z najstarszych miast na Pomorzu, którego historia sięga VIII wieku. Współcześnie Kołobrzeg kojarzony jest jako nadmorskie uzdrowisko, jednak nie tylko kuracjusze znajdują tutaj coś dla siebie. Molo o długości 220 m i port u ujścia rzeki Parsęty zapewniają przestrzeń na udane spacery. Promenada Morskich Szeptów jest najdłuższym deptakiem nad Bałtykiem, a kolejny charakterystyczny punkt miasta stanowi latarnia morska.

Międzyzdroje

Jeden z najbardziej znanych polskich kurortów. Znakiem rozpoznawczym Międzyzdrojów jest tętniące życiem molo. Z jednej strony pozwala spacerem zbliżyć się do wód Bałtyku, a z drugiej oferuje na swoich deskach różnorakie usługi i kawiarnie. Zanim jednak dotrzesz do plaży, zapewne przejdziesz się Promenadą Gwiazd, gdzie znani polscy artyści i ludzie kultury odcisnęli swoje dłonie w specjalnych płytach. Około 4 km od centrum Międzyzdrojów znajduje się wzgórze Gosań - najwyższy klif nad polskim morzem. Choć województwo zachodniopomorskie nie kojarzy się z wysokimi szczytami, ciekawym uzupełnieniem pobytu będzie wycieczka na Kawczą Górę, stanowiącą kapitalny punkt widokowy.

Na Kawczą Górę można dostać się np. drewnianymi schodami 123RF/PICSEL

Rewal

Aleja Róż i Aleja Zakochanych sprawiają, że jest to miejscowość w sam raz na romantyczny wypad we dwoje. Rewal słynie z pięknej plaży i tarasu widokowego, z którego podobno najpiękniej wyglądają wschody i zachody słońca. Wskoczyć tu można do wagonika Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej. Wolisz zwiedzanie nowych miejsc na rowerze? Szlak Rewalska Dolina Słońca to prosta trasa o długości ok. 10 km, która pozwoli odkryć malownicze zakątki.

Platforma widokowa w Rewalu GERARD/REPORTER East News

Dziwnów

Niewielkie miasteczko może poszczycić się kąpieliskiem, które w tym roku otrzymało Błękitną Flagę. To wyróżnienie przyznawane miejscom najczystszym i najbardziej przyjaznym środowisku oraz turystom.

Nie jest to zresztą pierwszy raz w historii miejscowości, przez co Dziwnów staje się ziemią obiecaną dla wszystkich wielbicieli kąpieli. Po wyjściu z wody warto zobaczyć także most zwodzony nad rzeką Dziwną.

Plaża w Dziwnowie Dariusz Gorajski / FORUM Agencja FORUM

Mielno

Przybywają tutaj turyści złaknieni bardziej imprezowego klimatu. Nie zaliczasz się do tego grona? Mielno posiada spokojniejsze zakątki. Szczególnie warte uwagi jest Unieście słynące z portu rybackiego. Warto wybrać się także na rejs po Jeziorze Jamno, podczas którego poznasz historię, przyrodę oraz ciekawostki na temat regionu.

Przyroda i parki narodowe

Województwo zachodniopomorskie szczyci się niezrównanymi krajobrazami. Zamienia się w magnes przyciągający osoby, które szukają ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Region oferuje pełen pakiet potrzebny do naładowania akumulatorów - morze, jeziora, klify i dziką faunę.

Woliński Park Narodowy

Jak sama nazwa wskazuje, znajduje się na wyspie Wolin, a dokładniej rzecz ujmując, w jej środkowo-zachodniej części. Na terenie parku znajduje się wspomniany wcześniej klif Gosań. Błękitną perełką tego obszaru jest Jezioro Turkusowe, a wielu turystów przybywa tutaj, aby odwiedzić rezerwat żubrów. Spacerując szlakami, można podziwiać nie tylko zachwycającą panoramę Bałtyku, ale też rzadkie gatunki ptaków, w tym orła bielika, który zresztą jest symbolem parku.

Jezioro Turkusowe zachwyca kolorem i otoczeniem Artur Bociarski 123RF/PICSEL

Drawieński Park Narodowy

Położony jest na styku województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Stanowi ostoję dzikiej przyrody - gęste lasy, torfowiska i jeziora tworzą idealne warunki do wypoczynku w ciszy i spokoju. Przecinająca teren parku rzeka Drawa zachęca do wizyty wielbicieli spływów kajakowych.

Jezioro Drawsko

Leżące w południowej części Drawieńskiego Parku Narodowego zasługuje na szczególną uwagę. Stanowi drugie najgłębsze jezioro w Polsce, zajmując jednocześnie dwunaste miejsce pod względem powierzchni. Długie i kręte zatoki tworzą urozmaiconą linię brzegową, a całość tworzy raj do żeglowania i nurkowania.

Okolice warto zwiedzić z perspektywy kajaka Sadkowski/REPORTER East News

Jezioro Miedwie

Podłużny kształt akwenu niektórym przypomina rynnę. Warto wiedzieć, że infrastruktura turystyczna skupiona jest na jego północnych brzegach. Zejście do wody jest łagodne, a drzewa przynoszą cień upragniony w najbardziej upalne dni. Panują tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, w tym kajakarstwa, żeglarstwa i windsurfingu. Miejsce jest bardzo popularne wśród wędkarzy. Wycieczki piesze i rowerowe wokół jeziora to duża przyjemność.

Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa"

Nieco tajemnicze miejsce znajduje się na południe od centrum Szczecina. Puszcza to unikatowy kompleks lasów bukowych, pełen wzniesień, głazów narzutowych i dolin. Spacer doprowadzi nas m.in. do Jeziora Szmaragdowego. Teren parku staje się kapitalnym miejscem na piesze wędrówki czy rowerowe przejażdżki i stanowi pierwszorzędne uzupełnienie zwiedzania stolicy województwa.

Krzywy Las

Niebanalny widok czeka w okolicach Gryfina Photographer: Maciej Bledowski 123RF/PICSEL

Czy to scenografia do filmu fantasy? A może działanie nadprzyrodzonych sił? Krzywy Las leżący na terenie miejscowości Nowe Czarnowo w okolicach Gryfina rozbudza wyobraźnię każdego podróżnika. Wygięte w charakterystyczny sposób sosny wyglądają zarówno baśniowo, jak i nienaturalnie. Okazuje się, że ich forma to dzieło człowieka, a specyficzne podcinanie miało w przeszłości ułatwić produkcję drewnianych beczek.

Nie samym morzem turysta żyje. Najciekawsze miasta w zachodniopomorskim

Grzechem byłoby nie zacząć od stolicy regionu, czyli Szczecina. Ojczyzna słynnego paprykarza i znanego z popkultury Krzysztofa Jarzyny, których pomniki zobaczyć można zresztą na terenie Łasztowni - wyspy znajdującej się niemalże w centrum miasta. Mieszkańcy i turyści przybywają tu podziwiać zachody słońca, zwiedzić Morskie Muzeum Nauki o kształcie okrętu, zobaczyć z bliska intrygujące Dźwigozaury i napawać się panoramą Wałów Chrobrego.

Szczecin to miasto harmonijnie łączące nowoczesność z historią. Z jednej strony mamy sporo zabytków pamiętających czasy średniowiecza. Punktem obowiązkowym jest Zamek Książąt Pomorskich - renesansowa rezydencja z bogatą historią i fantastycznym punktem widokowym na całe miasto.

Na zwiedzanie samego Szczecina warto wygospodarować kilka dni 123RF/PICSEL

Z drugiej pojawiają się budynki pokroju Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, a miasto z licznymi muralami to niemalże galeria sztuki współczesnej na świeżym powietrzu. Parki i tereny zielone, których w Szczecinie nie brakuje, też zachęcają do aktywnego zwiedzania. Na tym jednak nie koniec, gdy mowa o eksploracji miejskich terenów w Zachodniopomorskiem.

Kamień Pomorski

Choć w przeszłości był stolicą biskupstwa na Pomorzu, współcześnie Kamień Pomorski to niewielkie miasteczko o statusie uzdrowiska. Niesłusznie bywa pomijane podczas podróży po kraju, ponieważ skrywa prawdziwe skarby historii i architektury. Serce miasta i jednocześnie najcenniejszy zabytek to Katedra św. Jana Chrzciciela. W świątyni podziwiać można słynne organy, efektowne witraże oraz gotyckie sklepienia. Urokliwa promenada nad Zalewem Kamieńskim, Brama Wolińska, gotycki ratusz z XIII wieku i średniowieczne mury miasta to tylko część atrakcji, jakie na nas czekają.

Nieco tajemniczy wirydarz klasztorny Krzysztof Chojnacki East News

Stargard

Jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Pomorza. Według wielbicieli miasta to właśnie tutejsza kolegiata NMP jest najpiękniejszym ceglanym kościołem w Polsce. Wart zobaczenia jest także średniowieczny ratusz i dostojne bramy, które przed wiekami broniły wstępu do miasta. Wizyta w Stargardzie to gratka dla miłośników historii i architektury.

Duchy dawnych epok nadal są tu wyczuwalne 123RF/PICSEL

Choszczno

Oto dobry kierunek, jeśli lubisz odwiedzać nieoczywiste zakątki Polski, które nie znajdują się na pierwszych stronach przewodników turystycznych. Malownicze miasteczko, otoczone lasami, położone jest nad Jeziorem Klukom. Można skorzystać z miejskiej plaży lub udać się na wycieczkę po okolicy, aby zobaczyć mury obronne oraz barbakan z XIV i XV wieku, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Skwer Holenderski czy Miejską Górę - największy kompleks leśny z obrębia miasta.

Zabytki i historia na wyciągnięcie ręki

Wygląda na to, że plan wyjazdu pęka w szwach? Na pewno znajdzie się przestrzeń na jeszcze kilka punktów, dzięki którym wizyta w województwie zachodniopomorskim będzie doświadczeniem kompletnym.

Zwróć uwagę na Twierdzę Świnoujście, czyli kompleks XIX-wiecznych fortyfikacji. Imponujący Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie oraz Zamek w Świdwinie to atrakcje, które powinny stać się celem nie tylko szkolnych wycieczek czy kolonii.

Ruiny dawnego kościoła nadal dumnie górują nad plażą 123RF/PICSEL

Wracając na wybrzeże, warto zahaczyć o latarnię morską w Niechorzu, a także ruiny kościoła w Trzęsaczu, które udowadniają, że morze to nie tylko beztroskie kąpiele i pocztówkowe pejzaże, ale przede wszystkim potężny żywioł.

***

