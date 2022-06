Wojciech Cejrowski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych osobowości telewizyjnych w polskim show-biznesie. Wielokrotnie zadziwiał bezkompromisowymi wypowiedziami, które spotykały się z krytyką społeczeństwa. Dziennikarzowi regularnie zarzuca się homofobię, a także szowinizm i seksizm. Cejrowski otwarcie przyznaje, że jest zwolennikiem zakazu aborcji. "Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług" - napisał na Facebooku dwa lata temu, kiedy w całej Polsce trwały protesty przeciw wyrokowi TK. ws. aborcji.

Beata Pawlikowska znacznie łagodniej prezentuje swoje kwestie światopoglądowe. Walczy o równouprawnienie i podkreśla rolę kobiet w społeczeństwie. Pawlikowska aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Podkreśla, jak ważna jest ekologia w życiu codziennym każdego człowieka. Jest osobą niezwykle uduchowioną i otwartą.

Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski: Ich relacja nie należała do najprostszych

Pawlikowską i Cejrowskiego wiele dzieli - postawa wobec świata, sposób wyrażania emocji, fundamentalne poglądy. Dlatego właśnie trudno uwierzyć, że tych dwoje tworzyło parę przez dziesięć lat. Dziennikarka zapytana o początek relacji w programie Kuby Wojewódzkiego odparła: "Łączyła nas wspólna pasja - podróżowanie. Podróżowaliśmy sporo razem".

Gwiazdorska para poznała się w 1993 roku podczas pracy w radiu Kolor. Pawlikowska i Cejrowski prowadzili wspólnie audycję "Aeroplan", w której zajmowali się tematyką podróżniczą. Podobno już podczas pierwszego spotkania poczuli więź. Zdecydowali się na związek i długo trzymali łączące ich uczucie w tajemnicy. W 1994 roku tych dwoje wzięło sekretny ślub. O ceremonii nie powiedzieli nawet najbliższym znajomym.

Wspólna pasja w dłuższej perspektywie okazała się jednak niewystarczającym budulcem relacji. Związek Beaty Pawlikowskiej i Wojciecha Cejrowskiego rozpadł się w 2004 roku. Chociaż media wiele pisały wówczas o rozwodzie gwiazdorskiej pary, w rzeczywistości małżeństwo zostało anulowane przez sąd biskupi z powodu niedopełnienia formalności koniecznych do zawarcia sakramentu. "To był dziwny ślub. Zawarty w kościele, ale nie przekazany dalej do urzędu stanu cywilnego. To znaczy, że oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną. Dlatego potem nie było rozwodu" - tłumaczyła Pawlikowska.

Podróżniczka niedługo po zakończeniu relacji w rozmowie z magazynem "Viva!" postanowiła opowiedzieć o tym, jak czuła się w związku z Wojciechem Cejrowskim. Gorzkie i pełne smutku słowa odbiły się wówczas szerokim echem. "To nie był dobry związek" - przyznała stanowczo podróżniczka.

Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi. Ja nie lubiłam jego kontrowersyjnego programu w telewizji, bo kompletnie nie zgadzałam się z jego poglądami, on nie znosił moich książek, szczególnie tych o życiu. Walczyliśmy wytłumaczyła dziennikarka.

W 2013 roku w rozmowie z Krystyną Pytlakowską również wspomniała o trwającym dziesięć lat związku z Cejrowskim. "Na początku wydawało się, że dużo nas łączy" - przyznała. Podkreśliła jednak, że z biegiem czasu relacja stawała się coraz bardziej toksyczna. "Uświadomiłam sobie, że nie jesteśmy przyjaciółmi, nie szanujemy się. Miotamy się między niechęcią, miłością, poczuciem winy i obowiązku. Raz się kochamy, potem trzaskamy drzwiami. To nie jest dobra miłość. To jest rodzaj niewoli. Uczciwie było przyznać się do tego i odejść" - zaznaczyła. "Kiedy jesteś z kimś tylko dlatego, że czujesz, że nie masz innego wyjścia, to na pewno nie jest dobra miłość" - skwitowała otwarcie.

Wojciech Cejrowski nigdy publicznie nie skomentował rozstania. "Nie będę omawiał publicznie mojego życia prywatnego" - podkreślił w 2010 roku. Jednak Beata Pawlikowska przyznała, że nie tylko dla niej relacja była mecząca i ograniczająca. "Pamiętam, że zapytałam mojego mężczyznę, czy jest szczęśliwy. A on odrzekł: Chyba musiałbym być chory na głowę, żeby powiedzieć, że jestem teraz szczęśliwy! Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że chyba nie jesteśmy dla siebie stworzeni" - wyznała otwarcie.

Nowa perspektywa. "Zawsze będę Wojtka szanować"

Z czasem Beata Pawlikowska nabrała nieco dystansu i zaczęła łagodniej mówić o swojej przeszłości. Przyznała, że wyciągnęła wnioski z zakończonej relacji i nie ma żalu do Wojciecha Cejrowskiego. "Szanuję go i życzę mu wszystkiego, co najlepsze" - zaznaczyła podróżniczka w rozmowie z "Faktem". "Nie mam już przykrych wspomnień. Wprost przeciwnie, jestem mu wdzięczna dlatego, że poszłam za tym, co czułam w sercu i mogłam dzięki rozstaniu poznać i zrozumieć siebie" - zaznaczyła.

Zawsze będę Wojtka szanować powiedziała Beata Pawlikowska w rozmowie z "Faktem".

Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski: Każde z nich poszło swoją drogą

Zarówno Beata Pawlikowska, jak i Wojciech Cejrowski pozbierali się już po rozstaniu - rzadko wracają do łączącej ich niegdyś relacji. Dziennikarz od 2010 roku związany jest z dziennikarką i działaczką katolicką Joanną Najfeld. Media wielokrotnie donosiły, że para zawarła ślub kościelny. Publicysta nigdy nie potwierdził spekulacji prasy. Konsekwentnie milczy na temat swojego życia prywatnego.

Beata Pawlikowska odnalazła szczęście u boku prawnika Dannego Murdocka. Para poznała się pięć lat temu podczas podróży. Pawlikowska i Murdock zaręczyli się w 2018 roku. Mieszkają w Polsce. "Świetnie się ze sobą bawimy, śmiejemy się przez cały czas. Jesteśmy dla siebie wzajemnie inspiracją" - tłumaczył mężczyzna w rozmowie z magazynem "Viva!".

