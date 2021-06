Beata Tadla promienieje jako mężatka!

Doda tuż przed Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie wystosowała apel! Beata Tadla długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości. Fani pamiętają jej burzliwy związek z Jarosławek Kretem i tragiczne rozstanie podczas ich udziału w programie "Taniec z Gwiazdami".

Następnie prezenterka była związana z pewnym biznesmenem, ale i to uczucie nie przetrwało.



Jej kolejny związek zaskoczył wszystkich - w sekrecie przed mediami pielęgnowała nowe uczucie i ku zdziwieniu fanów Beata Tadla nagle ogłosiła zaręczyny w mediach społecznościowych.



Wówczas nauczona doświadczeniem niewiele opowiadała o nowym ukochanym. Dopiero 16 lutego 2021 roku Beata Tadla rozgrzała media do czerwoności wieścią o ślubie.



Od tego czasu już nie ukrywa ukochanego, ale emocje już opadły i przyszła proza życia.



Obecnie Beata Tadla pojawiła się sama w Sopocie, gdzie trwa Poslat SuperHit Festiwal. Jednak widać po niej, że dosłownie promienieje!





Beata Tadla w ciąży?!

Trzeba przyznać, że fani dawno nie widzieli Beaty Tadli tak szczęśliwej.





"Naturalne piękno", "Pięknie Pani wygląda", "Naturalnie, piękna kobieta" - nie szczędzili ciepłych słów Beacie Tadli jej fani.

Widocznie gwiazda na leży do tego grona kobiet, którym małżeństwo służy i dziennikarka wciąż jest zakochana w swoim mężu. Jest jeszcze jedna możliwość, dlaczego Beata Tadla wygląda tak pięknie.



Niektórym paniom to... ciąża dodaje swego rodzaju blasku! Na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie prezenterka wybrała luźną, czarną bluzkę.



Czyżby miało to cokolwiek oznaczać? Czas pokaże!





Zdjęcie Beata Tadla na Festiwalu była w doskonałym humorze. Chętnie rozsyłała szeroki uśmiech w stronę obiektywów / Kurnikowski / AKPA

