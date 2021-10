Beyoncé wygląda obłędnie w czarnej sukni. Ma talię osy!

Beyoncé zachwyciła swoich fanów na Instagramie, zakładając długą czarną kreację na premierę filmu "The Harder They Fall". Jay-Z również wyglądał niezwykle elegancko, ale to właśnie jego żona skradła całe show. Artystka udowodniła, że po czterdziestce naprawdę można być w świetnej formie!

Zdjęcie Beyoncé jest powszechnie uważana za jedną z najseksowniejszych gwiazd na świecie / face to face / Reporter