Brigitte Macron nie wytrzymała. Sprawa skończy się w sądzie

Brigitte Macron, kiedy w 2017 roku została Pierwszą Damą Republiki Francuskiej, stała się niezwykle popularna. O Brigitte pisały wszystkie gazety, a ona sama była wdzięcznym tematem do pisania.

Jack Grealish zakochany? Piękna modelka robi wrażenie! Do tej pory media komentują każdy jej krok, zachowanie i wygląd. Początkowo najczęściej pisano oczywiście o różnicy wieku jaka dzieli Brigitte i Emmanuela, bo jest to od niego starsza o 25 lat.



Złośliwi pisali, że nowoczesnym sposobem ubierania się i krótkimi spódniczkami żona prezydenta stara się odjąć sobie lat. Brigitte dzielnie znosiła wszelkie przytyki i złośliwości aż do teraz.



Okazało się, że słowami, które przelały szalę goryczy, były te, które mówią o... zmianie płci.

Obrzydliwe plotki na temat Pierwszej Damy

W mediach pojawiły się zarzuty, że Brigitte Macron w przeszłości miała dokonać operacji i kiedyś była mężczyzną.



To spowodowało, że Pierwsza Dama chce złożyć pozew przeciwko osobom, które twierdzą, że w przeszłości poddała się korekcie płci i urodziła się jako mężczyzna.



Ponoć te plotki pierwszy raz pojawiły się we wrześniu 2021 roku w gazecie "Faits et Documents". Rozwodzono się także nad tym, w jaki sposób Brigitte Macron została wobec tego matką. Tu pojawia się kolejna plotka - to nie ona jest biologiczną matką swoich pociech.



Te pomówienia niezwykle dotknęły Pierwszą Damę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.



"To pogłoski bez żadnych podstaw. Pani Macron postanowiła wszcząć postępowanie, jest w toku" - mówi w rozmowie z agencją AFP prawnik Jean Ennochi.





Zdjęcie Brigitte Macron znosiła wiele okropnych plotek na swój temat / NurPhoto / Getty Images

