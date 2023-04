Spis treści: 01 Kim Kardashian przerabia zdjęcia?

02 Kim Kardashian pręży ciało w bikini. Fani zarzucają, że przesadziła z retuszem

03 Kariera Kim Kardashian

04 Kim Kardashian na Instagramie

Na najnowszym zdjęciu Kim Kardashian zachwyca perfekcyjną sylwetką. Celebrytka ma na sobie bikini pochodzące z kolekcji jej odzieżowej marki. Strój więcej odsłania niż zasłania, dzięki czemu internauci mogą zobaczyć sylwetkę Kim w całej okazałości.

Kim Kardashian na zdjęciach uwielbia wyglądać nieskazitelnie, ale tym razem to nie talia osy czy płaski brzuch znalazły się w centrum zainteresowania.

Zobacz też: Anna Popek w zmysłowej sukience z wycięciami. Fani patrzą na jedno

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Met Gala 2022: Kim Kardashian pokazała się na czerwonym dywanie w sukni Marylin Monroe AFP

Kim Kardashian przerabia zdjęcia?

Część internautów zarzuca celebrytce przeróbkę zdjęcia. To nie pierwszy raz, gdy Kim jest posądzana o retusz zdjęć - celebrytka słynie z tego, że lubi "podkręcić" zdjęcia, które później publikuje w mediach społecznościowych.

Oczywiście w tej kwestii nie różni się zbytnio od innych gwiazd, które również publikują retuszowane zdjęcia. Niepokojąco zrobiło się jednak wtedy, gdy celebrytka opublikowała zdjęcia swoich dzieci i ... wyretuszowała ich wygląd, by lepiej prezentowały się na zdjęciach.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz też: Harry pogodzi się z rodziną? Odbył rozmowę z Karolem III!

Kim Kardashian pręży ciało w bikini. Fani zarzucają, że przesadziła z retuszem

Instagram Post Rozwiń

Najnowsze zdjęcie celebrytki, do którego pozuje w bikini swojej marki Skims, również wywołało niemałą burzę w sekcji komentarzy. Część osób nie przebierała w słowach.

"Ciekawe, czy zdaje sobie sprawę, że wiemy, jak bardzo jej zdjęcia są wyretuszowane", "Liczba poprawek jest absurdalna. Kim, wrzuć po prostu zwykłe zdjęcie i tak nikogo to nie obchodzi", "Dziwne zdjęcie" - pisali internauci w komentarzach.

"Dlaczego to zdjęcie doczekało się tylu poprawek? Prawy palec został wymazany, a wewnętrzne uda rozpikselowane z powodu przycięć" - grzmi kolejny internauta.

Kim co prawda nie wdała się w dyskusję z fanami, ale w jej obronie stanęła jedna z internautek.

Ludzie, skąd w was tyle nienawiści i jadu? Co się z wami dzieje? zapytała.

Zobacz też: Khloe Kardashian w ogniu krytyki. Przesadziła z retuszem?

Kariera Kim Kardashian

Kim Kardashian znajduje się obecnie w gronie najbardziej znanych celebrytek na świecie. Międzynarodową sławę i pieniądze przyniosło jej rodzinne reality-show "Keeping Up with the Kardashians".

Obecnie Kim koncentruje się na promocji swojej marki Skims. W ofercie znajdują się bielizna, dresy, sukienki czy stroje kąpielowe. Inspiracją do jej powstania były problemy Kim ze znalezieniem odpowiedniej bielizny modelującej. Celebrytka marzyła o modelu, który byłby niewidoczny pod obcisłym ubraniem. Tak wyglądały początki marki, która obecnie jest warta ponad 3 mld dolarów.

Zobacz też: TikTokerka nie wierzyła, że zmieści się w body z kolekcji Kim Kardashian. Efekt ją zaskoczył

Kim Kardashian na Instagramie

Instagram Post Rozwiń

Kim jest również aktywna na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi już 353 mln obserwatorów. Na profilu celebrytki nie brakuje kadrów z jej życia prywatnego. Oprócz tego gwiazda chętnie publikuje zdjęcia, na których eksponuje swoje ciało w bikini czy skąpych strojach. Dzięki temu udaje się jej utrzymać niemałe zainteresowanie fanów.

Znakiem rozpoznawczym Kim stała się figura klepsydry. Aby utrzymać taką sylwetkę, celebrytka przestrzega diety i codziennie ćwiczy na siłowni. Jeszcze jako młoda dziewczyna Kim chętnie podkreślała swoje kobiece kształty i nie wstydziła się ich, wręcz przeciwnie - od zawsze była z nich dumna.

***