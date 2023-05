Spis treści: 01 Alessandra Ambrosio: prywatnie i zawodowo

Alessandra Ambrosio: prywatnie i zawodowo

Alessandra Ambrosio jest jedną z najsłynniejszych na świecie modelek, którą wielu określało mianem najpiękniejszej kobiety na świecie. Brazylijska piękność z polsko-włoskim pochodzeniem przez lata była jednym z aniołków Victoria’s Secret. Swoją karierę w modelingu zaczęła jednak w wieku zaledwie 10 lat.

Prawdziwą trampoliną do późniejszego sukcesu był dla niej konkurs "The Look Of The Year" zorganizowany przez agencję Elite Model Look. Wystartowała w nim, kiedy miała 15 lat. Już niedługo później trafiła na okładkę brazylijskiego "Elle" i wzięła udział w kampanii reklamowej marki Guess.

Kluczowym okazał się dla niej rok 1999, kiedy rozpoczęła współpracę z Victoria’s Secret.

Alessandra Ambrosio: najsłynniejszy aniołek Victoria’s Secret

Początkowo Alessandra Ambrosio promowała sportową linię Pink, jednak szybko stała się pełnoprawnym aniołkiem, wkrótce zyskując również miano jednej z najpopularniejszych modelek tej marki. Obok niej na wybiegu pojawiały się między innymi Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum czy Adriana Lima.

W 2017 roku brazylijska modelka postanowiła zrezygnować ze współpracy z Victoria’s Secret, mocno ograniczając swoją zawodową działalność. Wciąż pokazuje się jednak na ważniejszych, modowych wydarzeniach, będąc na nich zasłużonym gościem.

Prywatnie przez 10 lat Alessandra Ambrosio związana była z amerykańskim przedsiębiorcą Jamie Mazurem. W 2018 roku podjęli ostateczną decyzję o rozstaniu. Para doczekała się dwójki dzieci. W 2008 roku na świat przyszła ich córka Anja, zaś cztery lata później syn Noah.

Alessandra Ambrosio eksponuje wdzięki. 42-letnia modelka zachwyca figurą

Alessandra Ambrosio nie przestaje jednak zaskakiwać swoich fanów. Pomimo zakończenia swojej kariery w modelingu, brazylijska piękność wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań ludzi na całym świecie. Jej profil na Instagramie bacznie śledzi ponad 11,8 mln osób, a gwiazda raz za razem dostarcza im nowości na temat swojego życia prywatnego.

Nie inaczej było tym razem. Alessandra Ambrosio pojawiła się niedawno we Włoszech, gdzie wzięła udział w pokazie Dolce&Gabbana i Mytheresa. 42-letnia modelka postawiła tego dnia na iście włoską stylizację, wręcz wyjętą z filmów sprzed lat. Alessandra Ambrosio założyła top w czerwono-białe paski oraz spódnicę w kwiatki. Całość uzupełniła kobieca biżuteria oraz delikatny makijaż.

Przy okazji włoskiej stylizacji modelka po raz kolejny wyeksponowała swoje idealne kształty. Bez dwóch zdań, czas się dla niej zatrzymał. 42-letnia modelka nieprzerwanie zachwyca obłędną figurą, płaskim brzuchem oraz długimi nogami.

