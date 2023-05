Demi Rose wygina się w skąpym bikini. Sporo odsłoniła

Rhian Sugden pokazała się bez makijażu. Co za uroda!

Katarzyna Warnke zapozowała w skąpym bikini. Co za widok!

Chloe Ferry szaleje na wakacjach. Pokazała zdjęcie z przyjaciółkami

Anna Powierza zaskoczyła balową kreacją. Wpadka czy modowy hit?

Kim jest Demi Rose?

Demi Rose to pochodząca z Wielkiej Brytanii gwiazda mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 20 milion użytkowników, których stale przybywa. Od dziecka chciała zostać modelką, jednak nie mogła spełnić swojego marzenia z uwagi na wzrost - Demi ma zaledwie 152 cm. Mimo wszystko czuje satysfakcję z tego co robi - już od wielu lat zajmuje się fotomodelingiem, a efektami z ponadprzeciętnym, zawsze idealnie przemyślanych sesji zdjęciowych chwali się w sieci. Celebrytka na zdjęciach pokazuje swoje kształty, z których jest bardzo dumna. Wcięcie w talii, a przy tym szerokie biodra, masywne pośladki i spory biust to proporcje, które podobają się nie tylko jej - ale również milionom obserwatorów.

Reklama

Demi Rose chwali się zdjęciami z podróży do Meksyku

Demi Rose z uwagi na liczne współprace oraz częste sesje zdjęciowe regularnie podróżuje. Na jej instagramowym profilu widnieją już posty z wielu zakątków świata. Tym razem wybrała się do Meksyku. Przebywa tam już jakiś czas i oczywiście relacjonuje swój pobyt w mediach społecznościowych. Najnowsze zdjęcie sprawiło, że fani oniemieli z zachwytu. Modelka zapozowała w wyjątkowo klimatycznej scenerii - na zdjęciach widzimy jak pręży się w łaźni.

Instagram Post Rozwiń

Niebieska woda idealnie komponuje się z jej strojem - Demi do zdjęć założyła błękitny, kwiecisty stanik, a jako dolne części ciała przysłoniła materiałem w tym samym wzorze. Zdjęcia rozpaliły internautów do czerwoności. W komentarzach piszą, że Rose wygląda jak bogini, a jasnoniebieski kolor dodaje jej wdzięku. Też jesteście tego zdania?

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń