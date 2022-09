Każda przemoc zaczyna się tak samo. Czy to jest Konstancin, czy Praga Północ, schemat jest jeden - na początku jest miło i przyjemnie, a później to wszystko zanika. Zaczyna się przemoc ekonomiczna, ponieważ jako kobieta z dzieckiem jesteś zależna od mężczyzny finansowo, a później sytuacja robi się coraz trudniejsza. Słyszysz, że jesteś nikim, że jesteś nierobem. Z czasem tej agresji było coraz więcej, to był efekt kuli śnieżnej

Ewelina Ślotała