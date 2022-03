Charli XCX zachwyca na planie nowego teledysku! Co za ciało!

Charlotte Emma Aitchison jako nastolatka wydała niezależnie debiutancki singiel w 2008 roku i występowała w londyńskich klubach muzycznych. To przyniosło jej popularność, z której korzysta do dziś.

Wciąż tworzy muzykę i właśnie pochwaliła się zdjęciami z planu kręcenia nowego teledysku. 29-letnia gwiazda zaskoczyła fanów zdjęciami w czarnym skórzanym biustonoszu z modnymi frędzlami, które połączyła z dopasowanym dołem stylizacji.

Na zdjęciu w dość kuszącej pozie, prezentuje swoje wdzięki i zachęca fanów do śledzenia jej twórczości. Przy okazji wyjaśniła, jak powstała piosenka, do której kręcony jest teledysk w rozmowie z Zane Lowe w Apple Music 1.

Reklama

"'Baby' była właściwie jedną z pierwszych piosenek, które pojawiły się na tym albumie. Pracowałem nad tym z Justinem Raisenem i dużo razem zrobiliśmy przy moim pierwszym albumie, 'True Romance'. Ta piosenka była swego rodzaju podstawą klimatu albumu. To prawdopodobnie najbardziej seksowna piosenka, jaką kiedykolwiek stworzyłem. Chodzi o seks i seksualność" - wyjaśniła Charlotte Emma Aitchison.

To wyjaśnia także klimat teledysku i strój Charli. Gwiazda zaznaczyła również, że choreografia do teledysku była skomplikowana i ​Charlotte Emma Aitchison napracowała się, by nauczyć się całego układu. Teraz fani mogą oceniać efekty jej ciężkiej pracy i podziwiać to, jak ich ulubienica wygląda na planie teledysku.

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:

Chora Maryla Rodowicz "nie może liczyć na pomoc starszych dzieci"

Agnieszka Litwin trafiła do szpitala. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok

Monika Richardson w opłakanym stanie. Sąsiedzi zabrali głos