Chloe Ferry dodała pikantne zdjęcie! Zrobiła to, by zdenerwować byłego?

Chloe Ferry kusi zdjęciem. Ma ku temu powody?

Ulubienica fanów "Geordie Shore", Chloe Ferry, opublikowała zdjęcia, do których pozowała w swoim domu w skąpym zestawie strojów kąpielowych z niebieskimi stringami - pokazując jej godne pozazdroszczenia kształty i atuty.

Dopiero została singielką. Abbie Quinnen opublikowała gorące zdjęcia!

"Nikt nas nie uczy jak żyć w wieku dojrzałym" Andrzej Saramonowicz u Katarzyny Zdanowicz

Figury zazdroszczą jej miliony kobiet. Kim Kardashian kusi w obcisłym kombinezonie

W pół roku schudła 45 kilogramów. Na nowym zdjęciu jest nie do poznania Zdjęcia pojawiły się po tym, jak Chloe została sfotografowana ze swoim byłym chłopakiem, Johnnym Wilbo, po tym, jak potajemnie spotkali się na wspólny wieczór.

Wtajemniczeni znajomi gwiazdy powiedzieli "The Sun", że Johnny desperacko próbował odzyskać Chloe w ciągu ostatniego tygodnia po tym, jak go rzuciła. Chloe pomachała na pożegnanie swojemu byłemu chłopakowi po tym, jak przyłapała go na wysyłaniu wiadomości do innych kobiet.

Instagram Post Rozwiń

Chloe Ferry da byłemu chłopakowi drugą szansę?

Czy jednak Chloe Ferry wybaczy byłemu ukochanemu i da mu jeszcze jedną szansę? Wiele na to wskazuje!

Reklama

Źródło "The Sun" powiedziało, że para, która rozstała się w zeszłym miesiącu, spędziła razem weekend - a Chloe zabrała sama Johnny'ego na randkę. Znajomy pary powiedział:

"Johnny robi wszystko, aby odzyskać Chloe. Nie ułatwiła mu tego, ale ciężko pracuje, aby znów mu zaufała. Mówił do niej słodko i obiecywał, że kupi jej prezenty. Spędzili razem czas razem w weekend i Chloe powiedziała, że ​jest otwarta na pojednanie".

Instagram Post Rozwiń