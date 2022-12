Chloe Ferry znów rozstała się z ukochanym. Złamane serce tuż przed Bożym Narodzeniem

Chloe Ferry sprawiła, że temperatura gwałtownie wzrosła, gdy kolejny raz pozowała do gorącego zdjęcia na Instagramie po tym, jak po raz drugi rozstała się ze swoim chłopakiem Johnnym Wilbo .

27-letnia gwiazda "Geordie Shore" odsłoniła swoje wdzięki w modnym niebieskim bikini, siedząc na schodach luksusowego basenu.

Pozostawiając niewiele wyobraźni, Chloe w stroju kąpielowym wpatrywała się w kamerę.

Post gwiazdy Geordie Shore pojawia się po tym, jak w zeszłym tygodniu po raz drugi rozstała się ze swoim chłopakiem, Johnnym Wilbo.

Gwiazda reality show po raz pierwszy rozstała się z 25-letnim Johnnym we wrześniu, kiedy oskarżyła go o wysyłanie wiadomości do innych dziewczyn za jej plecami.

Ale w następnym miesiącu zostali przyłapani na wspólnej imprezie, gdy potajemnie ponownie się spotkali i postanowili dać związkowi jeszcze jedną szansę.

Nowy rok to nowa miłość? Czas pokaże

Pomimo ich najlepszych starań, nie udało im się stworzyć trwałego związku i znów w mediach głośno jest o złamanym sercu Chloe Ferry.

"Gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Chloe planuje teraz otoczyć się rodziną i przyjaciółmi w okresie świątecznym, aby odwrócić uwagę od złamanego serca i skoncentrować się na swoich biznesach" - mówi informator w rozmowie z MailOnline.

To właśnie widać na profilu Chloe Ferry w mediach społecznościowych. Gwiazda realizuje swoje projekty i liczne sesje i zaczyna czuć świąteczny klimat. Patrząc jednak na jej gorące zdjęcia, trudno uwierzyć w to, żeby miała ona być długo singielką.

Czyżby nowy rok, to nowa miłość? Wiele na to wskazuje!

