Chloe Ferry zadziwia talią! Jak ona to zrobiła?!

Chloe Ferry to brytyjska osobowość telewizyjna, która od lat wprawia w zdumienie fanów nie tylko swoim zachowaniem, ale także i wyglądem. Kolejny raz zaprezentowała zdjęcie, na którym widać jej obłędnie wąską talię. Internauci zastanawiają się, jak ona to zrobiła.

Zdjęcie Chloe Ferry wciąż pracuje nad swoją sylwetką / Fortitude Press / SplashNews.com / East News

Chloe Ferry zyskała popularność dzięki programom "Ekipa z Newcastle", czy "Celebrity Big Brother".

W Wielkiej Brytanii jest jedną największych celebrytek tamtejszej telewizji i doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę show-biznesu.

Ostatnio było głośno o jej zaręczynach z 58-letnim biznesmenem, ale do tej pory nie wiadomo, czy były one prawdziwe.



Na swoim profilu w mediach społecznościowych gwiazda nieustannie zaskakuje internautów nowymi zdjęciami, często do których pozuje w skąpych stylizacjach.



Od lat tematem plotek jest także jej figura - niebywale wąska talia, spory biust i biodra. Na najnowszych zdjęciach widać, że figura w kształcie klepsydry ciągle się pogłębia i fani zastanawiają się, jak to robi ich ulubienica.



Kluczem do sukcesu Chloe są oczywiście operacje plastyczne i używanie gorsetu, który nieco zmienia wygląd talii, ale źle używany może przynieść więcej szkody niż pożytku.



A wam podoba się taka figura, jaką prezentuje Chloe?

