Mielone rozpadają się podczas smażenia? Poznaj regułę proporcji 2:1

Obok schabowych są najchętniej wymieniane jako ulubione kotlety Polaków. Mielone to już klasyka, ale wciąż wiele osób odstrasza od ich przyrządzania obawa o to, że będą się rozpadać podczas smażenia, będą zbyt suche albo twarde. Na szczęście istnieje złota zasada podczas przygotowywania masy na kotlety, co do której stosuję się od dawna i nigdy mnie nie zawiodła. Dzięki trzymaniu się proporcji 2:1 kotlety zawsze wychodzą smaczne, soczyste i nie mam żadnych problemów podczas ich smażenia, bo są zwarte.