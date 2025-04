Zalety nawozu z czosnku do storczyków

Storczyki są często postrzegane jako kapryśne i wymagające rośliny, jednak w rzeczywistości dobrze reagują na naturalne metody pielęgnacji. Warto to wykorzystać i wypróbować domowych nawozów, które są zdecydowanie tańsze od kupnych zmienników, a ich składniki można znaleźć w kuchni. Najlepszym tego przykładem jest czosnek, znany głównie ze swoich prozdrowotnych właściwości w diecie człowieka. Okazuje się jednak, że może być także sprzymierzeńcem w nawożeniu roślin.

Nawóz z czosnku dostarczy storczykom m.in. potasu, magnezu i żelaza 123RF/PICSEL

Domowy nawóz z czosnku dostarcza roślinie szereg cennych składników mineralnych, takich jak potas, magnez, miedź, żelazo, chrom oraz selen. Ponadto zawarta w nim allicyna hamuje rozwój bakterii i grzybów, ograniczając ryzyko wystąpienia infekcji. Dodatkowo nawóz z czosnku pomaga walczyć ze szkodnikami, np. odstraszając mszyce. Pozytywnie wpływa także na kondycję liści i systemu korzeniowego, co przekłada się na obfite i długotrwałe kwitnienie.

Jak zrobić nawóz z czosnku do storczyków?

Do przygotowania domowej odżywki wystarczą:

3 ząbki czosnku

1 l ciepłej wody

Sposób przygotowania:

Ząbki należy rozgnieść lub drobno posiekać, a następnie zalać wodą i odstawić w zacienione miejsce na ok. 24 godziny. Po tym czasie roztwór czosnku można przecedzić i używać jako nawóz.

Warto pamiętać, że nadaję się on do użytku jedynie przez dwa dni. Dlatego należy go przygotować z zamiarem jednorazowego zużycia w całości.

Nawóz z czosnku można stosować na dwa sposoby - poprzez podlanie rośliny od góry lub zanurzenie doniczki w roztworze na ok. 30 minut. Storczyki preferują pobieranie wody od dołu, dlatego ta forma jest szczególnie polecana. Zabieg najlepiej powtarzać raz w miesiącu - zbyt częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia się stanu rośliny w wyniku zaburzenia mikroflory podłoża.

Storczyk nie jest aż tak trudny w uprawie, jak może się wydawać 123RF/PICSEL

Odżywka do storczyka z czosnku i miodu

Do wspomnianych proporcji nawozu z czosnku można także dodać łyżkę miodu. Po upływie 4 godzin należy odcedzić mieszankę, przelać ją do większego naczynia i zalać 1 l ciepłej wody w celu rozcieńczenia roztworu. Tak przygotowany nawóz z czosnku i miodu jest gotowy do użycia. Zalecenia dotyczące stosowania są takie same jak w przypadku wcześniejszego przepisu.

Ząbek czosnku do storczyka. Czy to działa?

Samodzielne przygotowanie nawozów do roślin zazwyczaj wymaga czasu. Wiele osób próbuje to obejść i szuka dróg na skróty. Podobnie jest w przypadku wykorzystania czosnku w nawożeniu roślin. Samo włożenie całego ząbka czosnku do doniczki storczyka nie przyniesie realnych efektów. Aby roślina czerpała z nawozu to, co najlepsze, zawarte w nim składniki muszą znajdować się w formie dostępnej dla roślin, czyli w formie jonowej.

Aby tak się stało, ząbek czosnku musiałby się rozłożyć i przejść proces mineralizacji, tak jak wszystkie nawozy organiczne. To jest możliwe, ale wymaga bardzo dużo czasu i sprzyjających warunków. Dlatego, zamiast po prostu wrzucić go do doniczki, lepiej jest użyć przygotowanego wywaru z czosnku, który jest łatwiej przyswajalny przez rośliny.

