Chloe Sims, gwiazda "The Only Way Is Essex", powiedziała swoim obserwatorom na Instagramie, że spodziewa się zaręczyn w przyszłym roku, pozując w oszałamiającej czarnej sukience. Skąd to nagłe wyznanie?

