Seksafery, oszustwa podatkowe i przyjaźń z Putinem. Burzliwe życie prywatne Berlusconiego

Legendy polskiej estrady w Opolu. Która stylizacja rozbiła bank?

Edzia z „Królowych życia” już tak nie wygląda. W komentarzach burza

Kasia Kowalska świętuje 50. urodziny. Czas się dla niej zatrzymał? Chris Cugowski, a właściwie Krzysztof Cugowski Junior to syn wokalisty Krzysztofa Cugowskiego i jego drugiej żony, Joanny. Urodził się 18 lipca 1998 roku w Lublinie, ma dwóch przyrodnich braci - Piotra i Wojciecha Cugowskich, również wokalistów, występujących jeszcze kilka lat temu razem w zespole Bracia.

Chris Cugowski od dziecka wykazywał się talentem artystycznym. Ukończył aktorstwo w Londynie, udało mu się nawet zdobyć angaż do popularnego serialu Netflixa "Bridgertonowie". Artysta gra również na kilku instrumentach - gitarze, basie, pianinie, perkusji oraz ukulele i świetnie śpiewa. Ma na koncie role w kilku spektaklach, m.in. "POSH", "Margaret of Anjou" oraz musicalu "All Shook Up" z piosenkami Elvisa Presleya. Popularność przyniósł mu jednak występ w programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Zdjęcie Chris Cugowski z rodzicami i bratem Piotrem / VIPHOTO / East News

Chris Cugowski w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"

Chris Cugowski wziął udział w piętnastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym znani i lubiani wcielają się w najpopularniejsze gwiazdy polskiej i światowej sceny. Chris wykonał utwory takich gwiazd jak Rita Ora, Kelly Clarkson, Harry Styles czy Elvis Presley. Prawdziwą furorę zrobił jednak jako frontman zespołu Guns N' Roses - Axl Rose. Ostatecznie zajął w programie szóste miejsce.

Reklama

Wideo youtube

Chris Cugowski wciąż podróżuje między Warszawą a Londynem. Obecnie gra w serialu "Przyjaciółki" i śpiewa utwory Krzysztofa Krawczyka biorąc udział w specjalnej trasie koncertowej poświęconej jego twórczości. Aktywnie działa także na Instagramie i dzieli się z fanami migawkami zarówno z zawodowego jak i prywatnego życia. Spełni swoje marzenie o światowej karierze?

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Czarne chmury nad Katarzyną Dowbor. Przekazała smutne wieści

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia": Ewa Woydyłło o źródłach szczęścia, poczuciu wartości i neuroróżnorodności INTERIA.PL