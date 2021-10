Joanna Klepko, znana fanom jako Cleo, od lat jest najpopularniejszą słowianką w polskim show-biznesie.



Jej styl jest bardzo charakterystyczny i składają się na niego m.in. wysoki kucyk, kocie oko, czerwone usta i stroje z tradycyjnymi polskimi motywami ludowymi.



Od czasu do czasu jednak wokalistka zaskakuje fanów w mediach społecznościowych, pokazując się im w nieco innym wydaniu.



Niedawno znów to zrobiła, tym razem stawiając na zmysłową czerwień, która była kolorem dominującym zarówno w jej stroju, jak i w makijażu.



Cleo zachwyciła też internautów, rozpuszczając włosy, co ostatnio zdarza jej się coraz częściej.



Cleo w seksownej czerwieni. Pokazała serię zdjęć!

Joanna Klepko zachwyciła swoich followersów nowym lookiem.



"Woooow ale pięknie wyglądasz ", "idealna", "pasuje ci czerwień" - pisali w komentarzach fani Cleo, którym bardzo przypadła do gustu jej sesja zdjęciowa z pazurem.



To nie pierwsze tak gorące zdjęcia artystki w sieci, ponieważ piosenkarka od czasu do czasu decyduje się odsłonić w social mediach nieco więcej ciała, ale fotki i tym razem wywarły na użytkownikach Instagrama spore wrażenie.



A jak wam się podoba gwiazda muzyki w takim wydaniu?



