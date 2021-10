Kim jest Rita Ora?

Rita Ora jest brytyjską 30-letnią piosenkarką o albańskich korzeniach, która karierę w show-biznesie zaczynała jeszcze jako nastolatka. W 2004 roku zadebiutowała w produkcji filmowej "Kłopotliwy Towar", a pięć lat później brała udział w eliminacjach do Eurowizji.

Ogromną popularność przyniósł jej jednak dopiero debiutancki album "Ora", który wydała w 2012 roku. Od tego czasu zainteresowanie wokół jej osoby wciąż rośnie.

Na przestrzeni lat artystka wystąpiła w kilku filmach, m.in. w "50 twarzach Greya" oraz w "Szybkich i wściekłych 6". Nagrała też muzyczne hity, takie jak chociażby: "Anywhere", "Hot Right Now", "How We Do (Party)" czy "For You".

Gwiazda aktywnie udziela się w social mediach, a zwłaszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 16 milionów użytkowników.

Rita Ora topless. Zdjęcie artystki rozpala zmysły

Niedawno Rita Ora pochwaliła się w internecie efektami gorącej sesji zdjęciowej.



To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka publikuje w sieci śmiałe fotki. Wokalistka zazwyczaj pokazuje się fanom w skąpych bikini lub seksownych kreacjach, ale tym razem artystka zapozowała topless, dlatego też jej nowy post wywołał takie poruszenie.



Fani nie szczędzili wokalistce komplementów w komentarzach. Nic dziwnego, w końcu jest przepiękną kobietą i wie, jak podnieść temperaturę na swoim instagramowym profilu.



Wy też ją obserwujecie?

