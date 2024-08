Jennifer Lopez zniknęła. Nie tak to sobie wyobrażała

55-letnia Lopez i 52-letni Affleck pobrali się w lipcu 2022 r. w Las Vegas, po tym jak odnowili swój związek sprzed dwóch dekad. Było to zaskakujące wydarzenie i fani z zaciekawieniem śledzili rozwój wydarzeń w ponownym związku Jennifer i Bena.

I to właśnie dwa lata później do sądu hrabstwa Los Angeles wpłynął wniosek o rozwód złożony przez Jennifer Lopez.

Od tego momentu gwiazda... przepadła. Nie pokazuje się publicznie, a w jej mediach społecznościowych ostatni wpis pojawił się 17 sierpnia. W przeciwieństwie do Bena Afflecka, który 26 sierpnia został przyłapany na kolacji ze swoim przyjacielem Mattem Damonem, Lopez nie ma zamiaru nigdzie wychodzić.

To dla niej kolejna porażka w życiu prywatnym. Trudno jej się z tym pogodzić

Jennifer Lopez czterokrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był Kubańczyk Ojani Noà. W 1998 poznała Seana "P. Diddy’ego" Combsa, z którym była w nieformalnym związku do 2001. Jej kolejnym formalnym związkiem, czyli drugim małżeństwem był związek z byłym tancerzem Crisem Juddem. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i Lopez rozwiodła się z Juddem w 2002 roku po tym, jak zaczęła spotykać się z... Benem Affleckiem.

Jak doskonale wiedzą fani Lopez i Afflecka, wtedy nie doszło do zawarcia małżeństwa, za to po rozstaniu z aktorem, w 2004 roku Lopez wyszła za Marca Anthony’ego. Była jego żoną przez 7 lat.

Po rozwodzie gwiazda z kolei związała się z baseballistą Alexem Rodriguezem, z którym była zaręczona, ale do ślubu nie doszło. Czwartym i obecnie ostatnim małżeństwem Lopez było właśnie to z Affleckiem, do którego wróciła po latach przerwy.