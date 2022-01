Zosia Ślotała, modelka, stylistka i specjalistka od wizażu jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Wraz z mężem, Kamilem Haidarem wychowuje siedmioletnią córkę Ranię i pięcioletniego Leonarda. Była dziewczyna Borysa Szyca jest dumna ze swoich pociech i nie ukrywa, że są one dla niej najważniejsze.

Kilka godzin temu na Instagramie celebrytki pojawiło się dość niepokojące zdjęcie. Widać na nim szpitalne łóżko i leżącą na nim dziewczynkę. Zosia Ślotała nie pokazuje twarzy swoich dzieci, więc fani mogli się tylko domyślić, że chodzi o jej córkę Ranię. Pod zdjęciem pojawił się jednak wyjaśniający wszystko wpis.





Córka Zosi Ślotały trafiła do szpitala! "Nie ma nic gorszego"

Pod postem Ślotaly pojawił się pełen emocji tekst:





U nas od wczoraj taka sytuacja. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Dla rodzica nie ma nic gorszego niż problemy zdrowotne dziecka lecz najważniejsze, że jesteśmy pod opieką lekarzy. Dopóki wszystko nie wróci do normy będzie mnie tu mniej. Wiadomo, że dzieci są priorytetem!

- napisała stylistka.





Instagram Post

Na Instastories Ślotała wyjaśniła fanom, że musi się na chwilę wyłączyć i wylogować z sieci, wszak dzieci są przecież najważniejsze.





Zdjęcie Zosia Ślotała przeżywa teraz ciężkie chwile / Instagram

Fani zasypali Zosię komentarzami, w których przesyłają jej słowa wsparcia i życzą małej Rani szybkiego powrotu do zdrowia:



- "Dużo zdrowia kochani", "Zdrowia dla córeczki", "Będzie dobrze", "Trzymajcie się cieplutko" - piszą, trzymając kciuki za zdrowie córki Zosi i Kamila. My także przyłączamy się do tych życzeń!





