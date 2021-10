Czesław Mozil i jego żona Dorota nie planują dzieci

Kilka tygodni temu Ewa Chodakowska zdobyła się na wyznanie, że nie planuje dzieci. Choć liczyła się z hejtem i była przygotowana na lawinę negatywnych komentarzy, przyznała, że kocha swoje życie i nie ma w nim miejsca na potomstwo. Można odnieść wrażenie, że trenerka Polek przełamała pewne tabu i przetarła szlak kolejnym gwiazdom, które nie chcą mieć dzieci. Teraz na takie wyzwanie zdecydował się bowiem Czesław Mozil.

Czesław Mozil nie planuje dzieci. Zdradził, co jest powodem tej decyzji!

Dorotę Zielińską i Czesława Mozila połączyła miłość do mody. Dorota była prywatną stylistką muzyka, a gdy ten wpadł na pomysł założenia marki z ubrankami dla dzieci, zaproponował jej, by została jego wspólniczką. Para mocno się zaprzyjaźniła, wspólnie prowadziła biznes i podróżowała aż pewnego dnia zrozumieli, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Mozil oświadczył się Dorocie, wzięli ślub, ale nie planują powiększenia rodziny. Muzyk zdradził właśnie, że nie chce mieć dzieci, m.in. dlatego, że swoją piękną żonę poznał... zbyt późno.

Reklama

- Spotkaliśmy się dość późno, już jako dojrzali ludzie i stwierdziliśmy, że nie będziemy rodzicami. Najważniejsze dla nas jest to, żeby nasz związek się rozwijał. Natomiast każdy ma prawo do swojej decyzji w tym temacie. I każdą decyzję trzeba uszanować. Cieszę się, że mówi się o tym coraz więcej. Niektóre rzeczy trzeba powtórzyć wiele razy, żeby stały się w końcu normalne - wyjaśnił.





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Czesław Mozil wielokrotnie wspominał, że związek z piękną stylistką bardzo go zmienił i jest teraz ciekawszym i lepszym człowiekiem. Wszystko wskazuje więc na to, że para ta najlepiej działa w duecie - myślicie, że odważne słowa muzyka skłonią kolejne bezdzietne gwiazdy do podobnych wyznań?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 4 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Ewa Chodakowska nie chce mieć dzieci. Te gwiazdy są podobnego zdania!