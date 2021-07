Ewa Chodakowska nie chce mieć dzieci! Te gwiazdy są podobnego zdania

Kobiety często pytają mnie: „Kiedy? Ewa, kiedy będziesz miała dziecko?”. Myślę, że to wynika z tego, że większość tak bardzo kocha swoje dzieci, że nie wyobraża sobie życia bez tych emocji. Dla wielu to sens życia i jasna sprawa… To jest piękna droga. Nie znam tej miłości, ale dobrze wiem, ile wysiłku kosztuje macierzyństwo. Dla mnie każda mama codziennie zdobywa Mount Everest, a ja nie jestem gotowa na taki heroizm i świadomie nie decyduję się na dzieci

tłumaczy Ewa Chodakowska w wywiadzie dla „Party”.