Cameron Diaz już niebawem będzie świętować 52. urodziny. Drzwi do kariery otworzyła jej rola w filmie "Maska" - od tamtej pory zagrała w rozmaitych produkcjach, w tym w komedii romantycznej "Holiday". Patrząc na najnowsze zdjęcia gwiazdy, trzeba przyznać, że czas się dla niej zatrzymał.

Diaz podczas spaceru po Montecito w Kalifornii zaprezentowała się w czarnym total looku. Aktorka założyła wygodny T-shirt i spodnie. Dobrała do nich modne w tym sezonie sandały birkenstocki - postawiła na model w beżowym kolorze. Stylizację dopełniła dużymi okularami. Jeśli chodzi o makijaż, Diaz podkreśliła usta czerwoną szminką.

W czym tkwi sekret jej formy? Aktorka stawia na połączenie zbilansowanej diety i regularnej aktywności fizycznej. Diaz podkreśla, że w utrzymaniu formy kluczowe jest spożywanie odpowiedniej liczby posiłków. Przyznała, że w "zdrowym odżywianiu chodzi o to, by jeść dużo".

- Jeśli chodzi o odżywianie, jesteś tym, co jesz. Jeśli chodzi o twoją kondycję, jesteś tym, jak się poruszasz. Ruch kształtuje mięśnie, wzmacnia serce i płuca, wyostrza mózg i poprawia nastrój. Kiedy wytężasz siły przez cały dzień - to znaczy, pracujesz naprawdę, naprawdę ciężko. Nie ma nic lepszego niż relaks po wysiłku, kiedy zasłużyłeś na ten odpoczynek. Kiedy cały dzień biegasz, a potem zapadasz się w wygodną kanapę, czujesz się jak w chmurze. Ale kiedy nie robisz nic innego, jak tylko siedzisz przez cały dzień, czujesz się okropnie, prawda? To tak, jakby twoje ciało było z ołowiu - powiedziała niegdyś Diaz.