Popularność przyniósł Margot serial "Sąsiedzi", w którym grała do 2011 roku, chwilę później dołączyła do obsady serialu "Pan Am", a dwa lata później premierę miała komedia romantyczna "Czas na miłość" oraz film Martina Scorsese - "Wilk z Wall Street", który odniósł ogromny sukces i otworzył aktorce drzwi do kolejnych projektów, takich jak "Big Short", "Tarzan: Legenda" i "DC Comics - Legion samobójców". Ten ostatni zarobił ponad 745 milionów dolarów przy budżecie 175 milionów dolarów!

W ostatnich latach Margot pojawiła się "Babilonie", "Amsterdamie" i "Asteroid City", ale w 2023 roku mówiono o niej głównie w kontekście roli Barbie, w którą wcieliła się w filmie o tym samym tytule, w reżyserii Grety Gerwig. Choć produkcja ta była bez wątpienia ogromnym komercyjnym sukcesem, to film okazał się wielkim przegranym tegorocznych Złotych Globów, do których nominowany był w dziewięciu kategoriach, ale otrzymał tylko dwie statuetki - za utwór ''What was I made for?'' Billie Eilish oraz Finneasa O'Connella oraz za najlepsze osiągnięcie finansowe w kinach, przyznane zresztą po raz pierwszy w historii.