Jak podaje Encyklopedia Britannica, Kamień Przeznaczenia to masywny blok piaskowca. Waży 150 kg, ma 66 cm długości, 42 cm szerokości i 27 cm wysokości. Według legendy na owym kamieniu spoczął niegdyś patriarcha Jakub, wnuk Abrahama, syn Izaaka i Rebeki oraz przodek ludu Izraela. Głaz będący symbolem monarchii Szkocji został w 1296 roku przejęty przez króla Anglii Edwarda I i - wraz z innymi szkockimi regaliami - przeniesiony do Londynu. Pozostawał w Anglii przez 700 lat i stanowił element tronu, na którym koronowano królów i królowe, jako symbol tego, że królowie Anglii są również władcami Szkocji.

Reklama

Przeczytaj też: Miejsce koronacji Karola III. Przed turystami postawiono dziwny warunek

Kamień przeznaczenia wrócił do Szkocji

Głowę odcięto i wbito na pal. Ciała pożądało wielu, kilkakrotnie je wykradano

Rozpoznasz gatunki ptaków po zdjęciach? Quiz dla prawdziwych ornitologów!

Ładujesz telefon w nocy? Straż pożarna ostrzega przed konsekwencjami

Dieta dla suchej skóry. Co jeść, by skóra była w dobrej kondycji? W Boże Narodzenie 1950 roku czterech studentów z Glasgow włamało się do Opactwa Westminsterskiego i zabrało go z powrotem do Szkocji. Przywódca tej grupy, zmarły w ubiegłym roku Ian Hamilton, oświadczył później BBC, że Anglicy "podczas jednej z wielu inwazji na Szkocję, ukradli symbol tego narodu", więc odebranie go im miało być "symbolicznym gestem".

Wtedy jednak Anglicy nie przyznali im racji i 11 kwietnia 1951 roku Stone of Destiny znów trafił do Opactwa Westminsterskiego. Dopiero w lipcu 1996 roku królowa Elżbieta II oraz ówczesny premier Wielkiej Brytanii John Major uznali, że kamień faktycznie powinien zostać zwrócony Szkocji. Jeszcze w tym samym roku kamień oddano, ale z zastrzeżeniem, że będzie wypożyczany do Opactwa Westminsterskiego na każdą uroczystość koronacyjną.

Koronacja króla Karola III

Koronacja Karola III, która odbędzie się 6 maja, to pierwsza okazja do wypełnienia tego porozumienia. Szkoci słowa dotrzymali - Kamień Przeznaczenia został już dostarczony z zamku w Edynburgu do Opactwa Westminsterskiego.

Przeczytaj też: Król Karol III odmówił przyjęcia prezentu z okazji koronacji. Wszystko przez poglądy