Demi Rose szaleje na festiwalu. Zaskoczyła wyglądem

Demi Rose, ulubiona fotomodelka Brytyjczyków, znów szaleje. Gwiazda słynie ze swojej miłości do podróży i wszelakich wydarzeń rozrywkowych.

Tym razem połączyła dwa swoje zamiłowania i udała się do USA, a dokładniej mówiąc na pustynię Black Rock w Nevadzie, by uczestniczyć w jednym z najsłynniejszych festiwali - Burning Man.

To impreza, na której raz w roku chce pokazać się każdy celebryta i każda gwiazda. To okazja do pokazania się w zupełnie szalonych, frywolnych kreacjach, które niewątpliwie przyciągają wzrok ciekawskich.

Sytuację wykorzystała oczywiście Demi Rose, która lubi odkrywać swoje ponętne ciało. Na festiwalu celebrytka zaprezentowała rozmaite kreacje, ale jedna zwraca uwagę szczególnie.

Czarne bikini, którego góra więcej odsłania, niż zasłania stało się hitem wydarzenia. Celebrytka zaskoczyła kolejny raz swoich wiernych fanów fantazją w kwestii mody i zdecydowaną odwagą, jeżeli chodzi o podkreślanie swoich kobiecych kształtów.

Niektórzy są zdania, że Demi Rose odkrywa znacznie więcej, niż powinna, ale ona zdaje się nie przejmować takimi głosami i wciąż chwali się frywolnymi zdjęciami.

